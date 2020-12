LA CINTURA

CADONEGHE/NOVENTA Code chilometriche, ore di attesa e auto costrette a fare marcia indietro. Com'era stato annunciato, l'ordinanza di chiusura degli ingressi al centro storico di Padova hanno mandato in tilt la viabilità della cintura urbana. Particolarmente provata la zona di Cadoneghe e dello snodo della Castagnara, con auto incolonnate per due ore lungo la 307, ex Statale del Santo, e via Marconi.

LA SITUAZIONE

«Dalle 9 alle 13 le nostre strade erano al collasso con code chilometriche e automobilisti infuriati - sbotta il sindaco Marco Schiesaro -. Come avevo anticipato: ecco il risultato dei blocchi del traffico presi unilateralmente e con arroganza. Le decisioni, la prossima volta, prima di assumerle, si devono condividere». Per chi non è riuscito ad arrivare in centro prima delle 10, l'ora prevista per la chiusura degli accessi, non è rimasto altro che girare l'auto e tornare indietro. Per arrivare a Cadoneghe dalla zona del Bassanello c'è voluta un'ora e 45 minuti; tre quarti d'ora per raggiungere Pontevigodarzere da San Giorgio delle Pertiche. «Sono rimasto allibito da quello che ho visto - dice ancora Schiesaro -. Mi domando come un'amministrazione, indipendentemente dal colore politico, possa prendere unilateralmente un provvedimento sul traffico di questa rilevanza senza coinvolgere i Comuni della periferia che sono i primi a essere interessati. E' dalla cintura urbana, dalla provincia che arrivano i clienti dei negozi: non entro nel merito della decisione che penso possa essere del tutto condivisibile, ma il metodo è stato del tutto sbagliato. Bastava chiedere ai noi sindaci dei Comuni della cintura cosa ne pensavamo e magari sentire anche le nostre proposte alternative. E invece, e in modo arrogante, si è deciso di chiudere gli ingressi per poi vantarsi del traffico in meno. Peccato che i clienti arrivano dalla periferia e dalla Provincia e non dal centro storico».

ULTERIORI DISAGI

Inoltre il sabato, a Cadoneghe, c'è il mercato settimanale della Castagnara con la chiusura di parte di via Gramsci. «Oltre alle code sulla 307 c'erano difficoltà viabilistiche anche per via del mercato, ma questo Padova non lo poteva sapere perchè non ci ha coinvolti. Ieri ho assistito ad un pessimo esempio di arroganza istituzionale». A creare problemi, poi, ci si è messo anche un incidente sulla 308, Regionale del Santo, che ha bloccato la circolazione delle auto per consentire le operazioni di soccorso.

DA SUD/EST

I disagi maggiori si sono registrati all'altezza di Ponte di Brenta in direzione del cavalcavia Darwin. Auto incolonnate per tutto il pomeriggio che hanno reso i tempi di percorrenza molto lunghi e hanno convinto parecchi automobilisti a fare marcia indietro e tornare indietro. Più fluida la viabilità a cavallo tra Ponte San Nicolò e Voltabarozzo all'altezza dell'uscita della tangenziale. Nonostante via Marconi a Ponte sia tra le strade più trafficate dell'intera provincia, il flusso veicolare nel pomeriggio di ieri non ha registrato particolari incolonnamenti.

Peggio è andata ad Albignasego ai confini con la Guizza con le code che si sono concentrate all'altezza dell'ora di pranzo e subito dopo le 15. Rallentamenti anche nell'altro nodo stradale che da Saonara porta verso la zona industriale di Padova. Mezzi a passo d'uomo verso corso Stati Uniti. Fondamentale in questo caso è stata la presenza di più mezzi della Polizia locale per far defluire il traffico senza particolari disagi. Per la giornata odierna i pattugliamenti di tutti i confini che portano al capoluogo saranno ancora più intensi per garantire agli automobilisti il transito senza particolari tempi d'attesa, nel completo rispetto dell'ordinanza imposta dal primo cittadino di Padova.

Cesare Arcolini

Lorena Levorato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA