IN CITTÁ

PADOVA Il Comune sospende dal sevizio 10 No vax che lavorano negli asili nido e nelle scuole materne. L'amministrazione di Padova passa dalle parole ai fatti. Gli uffici del settore Servizi scolastici hanno preparato 10 raccomandate che dovrebbero già essere arrivate nelle cassette della posta di altrettanti dipendenti non vaccinati che lavorano nei nidi e nelle materne di competenza comunale. Dal momento che in queste strutture sono presenti 300 dipendenti, si può calcolare che i vaccinati rappresentano poco più del 3% dei lavoratori.

PALAZZO MORONI

«Non abbiamo fatto altro che applicare la legge ha spiegato ieri l'assessore alla Scuola Cristina Piva Il 15 dicembre è scattato l'obbligo vaccinale per questa categoria di lavoratori. Lavoratori che hanno avuto a disposizione 5 giorni per mettersi in regola, anche solo presentando una prenotazione di vaccinazione. Queste persone, però, hanno deciso di agire diversamente, quindi da oggi sono sospese dal servizio».

«Naturalmente possono tornare in sevizio quando vogliono, a patto che si presentino con il certificato di vaccinazione o con una semplice prenotazione ha aggiunto l'esponete del Pd In attesa del Green pass dovranno però sottoporsi al tampone».

LE FIGURE

Nello specifico i lavoratori sospesi sono in larga parte maestre, ma non manca qualche addetto alla mensa o alle pulizie. «Fortunatamente si tratta di numeri piuttosto limitati ha detto ancora Piva Per i nidi siamo in grado di reperire i supplenti. Per le materne, invece, la faccenda si fa più complicata. Non bisogna dimenticare, infatti, che il personale sospeso va ad aggiungersi a tutti quei docenti che sono costretti a rimanere a casa a causa delle quarantene. Un fenomeno piuttosto frequente dal momento che in tutte le scuole i contagi tra i più piccoli sono molto frequenti». «In tutti i casi ha concluso l'assessore La speranza è che anche queste persone passano rendersi conto dell'importanza delle vaccinazioni soprattutto in ambito come quello della scuola dove, appunto, i contagi sono in rapida diffusione».

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA