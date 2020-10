IN CENTRO

PADOVA La chiamano la banda del Duomo. Un gruppo di ragazzi, molti di loro italiani di seconda generazione, dai sedici ai vent'anni già autori di pestaggi e risse. Il questore, Isabella Fusiello, li ha definiti «Aggressivi e sempre in cerca dello scontro fisico». Insomma, piuttosto pericolosi, sono finiti nel mirino della polizia, e ogni loro movimento per le strade e le piazze del centro storico viene monitorato. Così come è accaduto sabato 26 settembre, quando in quattordici assembrati e senza la mascherina di protezione anti Covid sono stati pizzicati dagli agenti delle Volanti tra la sede della Banca d'Italia e galleria Tito Livio. Ad ognuno di loro, irrispettoso delle norme sull'emergenza sanitaria, è stata appioppata una multa di 400 euro per un totale di 5.600 euro.

IL BLITZ

Quel sabato pomeriggio la banda era particolarmente attiva. È stata segnalata alla Questura in più luoghi del centro, fino a quando il gruppo, composto da italiani, albanesi, marocchini e romeni, si è fermato tra la Banca d'Italia e galleria Tito Livio. A questo punto è scattato il blitz della polizia con gli agenti della sezione Volanti, coordinati dal vice questore aggiunto Michela Bochicchio, gli uomini della Squadra mobile e i poliziotti della sezione amministrativa. I ragazzi alla vista delle divise si sono innervositi. Non volevano essere sottoposti ai controlli e alcuni di loro sono diventati aggressivi e strafottenti. In totale in quattordici erano senza la mascherina protettiva a difesa di naso e bocca. Tre minorenni e undici tra i diciotto e i vent'anni. La maggiore parte di loro risiede in provincia di Padova, alcuni vengono dalle province di Treviso e di Venezia. Tutti sono stati multati con 400 euro a testa. La sanzione per i tre minorenni è stata segnata a carico dei genitori. Solo uno di loro, al momento, ha pagato. Il gruppo, terminata l'identificazione da parte degli agenti, si è sciolto e la maggiore parte dei ragazzi si è diretta nel loro covo: dietro al Duomo. La polizia li ha seguiti e ha effettuato un nuovo controllo, e questa volta nella rete degli agenti sono finite due ragazzine di 16 anni. Stavano litigando aspramente e un paio di poliziotti è dovuto intervenire per separarle. Una è stata trovata in possesso di un coltello a serramanico ed è stata denunciata. «È un gruppo che si muove molto per il centro storico - ha sottolineato il questore Isabella Fusiello - con l'obiettivo di marcare il territorio. Sono piuttosto aggressivi e cercano occasioni per arrivare allo scontro fisico».

I PRECEDENTI

La sera del 24 luglio un gruppo di ragazzi, riconducibile alla banda del Duomo, ha aggredito il titolare della pizzeria Marechiaro di via Manin. Il ristoratore, uscito per proteggere il suo e gli scooter dei suoi dipendenti dall'attenzione dei vandali, è stato raggiunto da un potente pugno al volto. Dopo l'episodio di violenza, in centro sembrava essere tornata la normalità, fino alla sera dell'8 ottobre quando ancora una volta alcuni ragazzi vicini alla banda del Duomo hanno dato vita a una rissa. L'allarme è stato lanciato alle due di notte da un paio passanti, quando tre stranieri hanno iniziato a litigare animatamente tra insulti, minacce e mani alzate sul piazzale del Duomo. Appena i poliziotti sono arrivati, a pochi metri dai tavoli del bar Gancino, uno dei tre - un ventottenne ecuadoregno titolare di regolare permesso di soggiorno - ha perso la testa. Prima ha iniziato a urlare contro gli agenti e gli addetti alla sicurezza del locale, poi ha tentato di colpire un poliziotto durante il controllo. Per questo motivo è stato accompagnato negli uffici della questura, dove è stato trovato in possesso di un coltello multiuso.

Marco Aldighieri

