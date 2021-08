Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN CENTROPADOVA In circa 1500 hanno risposto ieri all'invito di Venetonogreenpass di sfilare per le vie del centro per ribadire il no al lascipassare sanitario e urlare a tutti no dittatura, libertà, libertà. Ad aprire il corteo partito alle 18 da piazza Duomo per raggiungere alle 19,30 Prato della Valle, uno striscione dei cittadini organizzati ma, anche per la prima volta, un gruppo di universitari contro il green pass che innalzava uno...