IN AULA

PADOVA Freddy Sorgato ieri mattina è tornato in Tribunale, e questa volta senza la sorella Debora rimasta nel carcere femminile di Montorio Veronese. Ingrassato, capelli bianchi e lunghi raccolti in un codino, è entrato nell'aula del Gup Elena Lazzarin scortato da un nugolo di agenti della penitenziaria. E prima di affiancare il suo avvocato Cristiano Pippa del foro di Verona, ha stretto la mano al cancelliere e al giudice. L'autotrasportatore di Noventa Padovana, dopo il 22 novembre, è ritornato in sede di udienza preliminare perchè incriminato del possesso di due pistole e di altre armi. E se la sorella Debora, donna delle pulizie di 48 anni, ha patteggiato una pena di un anno di reclusione, lui, Freddy il ballerino di 50 anni, duro e puro ha voluto affrontare il processo. È sicuro di dimostrare la sua innocenza, e spiegherà tutto ai giudici a partire dal prossimo 8 di aprile. E del resto, dalla sua cella, ha sempre sostenuto, scrivendo diverse lettere anche al Gazzettino, come Isabella Noventa non sia stata uccisa, ma sia sparita per sua volontà perchè oberata dai debiti.

LE ARMI

La sera del 7 marzo del 2016 Giuseppe Verde, ex maresciallo dei carabinieri ed ex compagno di Debora, ha fatto ritrovare agli uomini della Squadra mobile 124 mila euro (consegnati come risarcimento danni a Ofelia Rampazzo madre di Isabella) e due pistole. L'ex militare abitava nella stessa palazzina della sorella di Freddy, al numero 200 di via Vigonovese in zona Camin. Spesso la donna delle pulizie andava a dormire dall'ex militare e utilizzava una parte dell'armadio della camera da letto. L'ex carabiniere, quel giorno, ha informato i suoi superiori di avere scovato uno scatolone non suo all'interno però del suo armadio. È così scattata una perquisizione nella sua abitazione. L'ex militare ha condotto gli investigatori direttamente a un armadio della stanza da letto. Sotto a un piumone c'era uno scatolone. All'interno è stata trovata una busta con diecimila euro in contanti. Poi è spuntato fuori un sacco trasparente, di quelli solitamente utilizzati per il conferimento delle immondizie. Dentro c'erano altre mazzette di denaro per un totale di 114 mila euro. Dietro al piumone era stata invece occultata una scatola di cartone. C'erano nascoste due pistole vecchie, ma perfettamente efficienti: un'Astra di fabbricazione spagnola 9x21 e una Beretta calibro 7.65 con relative munizioni. E poi quando i poliziotti nei giorni 21 e 23 febbraio 2016 sono entrati nella villetta di via Sabbioni 11 (venduta all'asta), hanno sequestrato tre pistole e un fucile da caccia con relativo munizionamento. Armi di cui Freddy ha dimenticato di denunciarne la detenzione. Tra queste c'erano anche un coltello a scatto, un tirapugni e uno storditore elettrico.

LA DECISIONE

I fratelli Freddy e Debora Sorgato, insieme alla tabaccaia veneziana Manuela Cacco, hanno ucciso la sera tra il 15 e il 16 gennaio del 2016 Isabella Noventa la segretaria di Albignasego. In primo e secondo grado sono stati condannati a trent'anni, mentre Cacco a 16 anni e dieci mesi, perché la sua confessione ha aiutato la polizia a stringere le manette ai polsi a Freddy e a Debora. Il corpo di Isabella non è mai stato trovato. Ieri il giudice, dopo avere sentito il parere favorevole del pubblico ministero Giorgio Falcone titolare del fascicolo, ha acconsentito a Debora di patteggiare un anno. Mentre ha rinviato a giudizio il fratello, perchè sicuro di dimostrare la sua innocenza non ha voluto seguire la strada del patteggiamento come Debora. I fratelli Sorgato hanno anche presentato ricorso in Cassazione contro la condanna a trent'anni per l'omicidio di Isabella.

Marco Aldighieri

