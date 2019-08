In arrivo 26 nuovi vigili: il concorso dopo 10 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PALAZZO MORONIPADOVA Prima l'annuncio dell'investimento di un milione di euro per potenziare il controllo del territorio, poi il concorso per assumere ventisei nuovi vigili. Si stanno mettendo in moto, intanto, anche i primi gruppi del Controllo del vicinato. Sono queste le tre novità, dal punto di vista della sicurezza, nel comune di Padova. Partiamo dal concorso: l'ultima graduatoria, scaduta l'anno scorso, risale al 2008. È facilmente immaginabile, dunque, quanto questo concorso sia atteso sia dagli aspiranti vigili urbani sia dal...