In addestramento due cani antidroga Fontolan: «Raddoppiamo la squadra»

LA FORMAZIONEPADOVA Al via la formazione delle unità cinofile della Polizia locale alla Scuola della Polizia locale di Milano: dalla settimana scorsa sono iniziate le lezioni tenute dagli istruttori cinofili milanesi, per l'aggiornamento dei due cani già in forza al Comando. Il corso scaturisce dall'accordo stipulato lo scorso marzo tra le due amministrazioni comunali, con l'obiettivo di scegliere e formare due nuove unità antidroga e di aggiornare Rusty e Heero, gli attuali cani, con i relativi conduttori. La prima fase del percorso...