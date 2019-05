In 5 mesi 17 boati nella notte, la pista: altri commandi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I PRECEDENTIPADOVA Diciassette assalti dall'inizio dell'anno a istituti di credito e uffici postali. Migliaia di euro di danni disseminati per tutta la provincia e bottini ingenti.Il 5 gennaio il primo colpo del 2019 al postamat di Saccolongo in via Colli Euganei. L'11 febbraio è stato sventato l'assalto al bancomat della Banca Patavina di piazza del Tricolore a Saonara. Cinque giorni dopo è andato a segno il furto con esplosione alla Popolare di Verona di via del Santo a Limena. Tra il 22 e il 23 febbraio due tentati furti prima al MpS di...