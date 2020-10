LA MOSTRA

PADOVA E' una piccola iniezione di normalità. E a farla metaforicamente alla città è Vincent Van Gogh, dato che la mostra a lui dedicata, e allestita al San Gaetano, già ieri e oggi, cioè nelle giornate di pre-apertura, ha registrato il tutto esaurito. Certo, i conti si faranno alla fine, quando gli ingressi, se il sold out si confermerà costante, saranno al massimo 136mila, invece dei 400mila preventivati in epoca pre-Covid. Però è già un grossissimo successo, dato che l'emergenza non è finita, vedere diversa gente entrare e uscire dall'ex tribunale, fermarsi al bar, andare al ristorante, o a fare shopping in centro. Ieri mattina, infatti, in attesa dell'apertura ufficiale in programma sabato, nel polo di via Altinate si sono dati appuntamento Marco Goldin, curatore della rassegna I colori della vita, e il sindaco Sergio Giordani per fare il punto sulla situazione e per accogliere i primi visitatori, quelli che che avevano prenotato prima dell''emergenza.

LE RESTRIZIONI

Sul rispetto delle norme di sicurezza anti Covid, affermare che Goldin è rigoroso, è riduttivo: ha disciplinato entrate, uscite, permanenza, sanificazione e rispetto delle distanze nei dettagli e a garantire che tutto si svolga in ottemperanza a quanto disposto ci sono 25 addetti. «Ieri e oggi - ha ricordato - abbiamo avuto 1.300 visitatori ed è stata una sorta di prova generale. In questo momento le prenotazioni che scattano dal 10 ottobre, sono 25mila. Ogni 10 minuti entreranno 15 o 20 persone, a seconda che si tratti di privati o di gruppi, che dovranno presentarsi un quarto d'ora prima. Dopo avere recuperato l'audioguida, e finora tutti l'hanno chiesta, entreranno, e la permanenza è prefissata in ogni sala, a seconda della capienza. La visita non potrà durare più di un'ora. Se ci sarà il tutto esaurito, dal lunedì al giovedì avremo al massimo 750 ingressi al giorno, il venerdì 900, il sabato 1.100 e la domenica 1.000, perchè nel fine settimana chiudiamo alle 20, invece che alle 18. Purtroppo numeri ridicoli rispetto a quelli che avremmo avuto senza il Covid».

«L'organizzazione, che era forse l'aspetto più complicato, è perfetta - ha aggiunto Giordani - e la gente può soffermarsi davanti ai quadri in tranquillità. Sarà una mostra che produrrà effettivi positivi straordinari sulla città, e in particolare per bar, ristoranti, alberghi e negozi, che vedranno incrementare la clientela. La rassegna rappresenta un punto importante per il rilancio di Padova dopo la pandemia che ha messo in crisi tante attività. Ripartiamo da qui e iniziamo a programmare altre grandi esposizioni che facciano da volano all'economia. Vedere di nuovo i turisti è fondamentale non solo per l'indotto, ma anche sotto l'aspetto psicologico, perché dà l'idea che si ricomincia davvero».

LE CURIOSITÀ

Le prenotazioni stanno arrivando da Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria, Marche e persino da Sicilia e Sardegna. Poche, però, sono quelle da oltre confine e per ora biglietti sono stati chiesti solo da Croazia, Svizzera e Slovenia. Ieri si sono presentate due persone che hanno voluto festeggiare il compleanno regalandosi l'ingresso alla mostra. E all'uscita il parere dei visitatori si è rivelato unanime: «La più bella rassegna mai allestita su Van Gogh, neanche paragonabile con quella di Vicenza, perché qui viene messa davvero in luce l'anima del Maestro olandese».

Nicoletta Cozza

