In 10 mila al palasport per 312 posti di lavoro

LA GIORNATAPADOVA E' arrivata a Padova la carica degli operatori socio sanitari a caccia del posto fisso. Oltre 10 mila persone sono giunte alla Kioene Arena, da ogni parte d'Italia, per affrontare il concorsone indetto da Azienda Zero. In palio ci sono 312 contratti a tempo indeterminato negli ospedali veneti nel ruolo di operatore socio sanitario (Oss). Busta paga? Poco più di mille euro. I candidati sono stati divisi in quattro turni sulla base dell'ordine alfabetico. In duemila hanno affrontato la prova scritta ieri mattina, altri 3 mila...