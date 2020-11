I RISTORI

ABANO/COLLI Una boccata d'ossigeno per le casse comunali, rese anemiche dal mancato introito dell'imposta di soggiorno e dell'Imu dovuto alla paralisi alberghiera creata dal Covid. Ed un tonico altrettanto salutare per gli 85 agriturismi dei colli, che potranno accedere, assieme ad hotel e ristoranti, al Fondo di ristorazione necessario all'acquisto di prodotti delle filiere agricole e alimentari Dop e Igt. Sindaci e titolari delle attività di ristorazione rurale soddisfatti dunque per i fondi in arrivo con il decreto ristori.

I FONDI

Le misure varate dalla Conferenza Stato-Regioni l'altro giorno risarciranno Abano per un milione 174 mila euro per il mancato introito della tassa di soggiorno. Nella stessa lista dei comuni rimborsati rientra anche Montegrotto che potrà incassare circa 715 mila euro. Il tributo non corrisposto dagli alberghi verrà inoltre corrisposto per altri 58 mila euro al Comune di Galzignano e poco più di 21 mila euro al Comune di Teolo. Non basta. Le misure di intervento per le amministrazioni penalizzate dal blocco delle attività turistiche comprendono anche erogazioni dallo Stato per l'Imu non incassata da hotel ed attività ricettive, comprese quelle derivanti da fiere, locali di intrattenimento e di spettacolo. Abano e Montegrotto riceveranno in tal modo, rispettivamente 533 mila euro e 132 mila euro, mentre contributi minori finiranno a Battaglia (5.934 euro), Galzignano (3.034 euro), Vo' (2.561 euro), Torreglia (2.998 euro) e Cervarese (3.117 euro).

«É un aiuto sostanzioso sottolinea il sindaco di Abano, Federico Barbierato ma si tratta comunque di un risarcimento parziale dei 2,4 milioni di euro di imposta di soggiorno non incassata nel periodo fra gennaio ed agosto, a causa del calo del 68% delle presenze turistiche. Sarebbe quindi più giusto parlare di un contributo da parte dello Stato, anziché di un ristoro. I fondi del Governo ci consentiranno comunque di chiudere in modo meno affannoso il bilancio di quest'anno. Ma l'incognita è costituita dal prossimo esercizio finanziario, che presenta molte entrate scoperte e che sarà quindi assolutamente difficile far quadrare».

LA RISTORAZIONE

Le sovvenzioni in arrivo da Roma andranno a riequilibrare anche i bilanci in sofferenza degli agriturismi, riconosciuti come parte integrante del mondo della ristorazione nazionale e titolati in tal modo ad accedere ai fondi di 600 milioni messi a disposizione per il settore a livello nazionale. I contributi a fondo perduto per il pagamento delle forniture alimentari provenienti delle filiere locali costituiscono secondo la Cia di Padova una misura necessaria anche se non sufficiente. «Questo fondo sottolinea il direttore Maurizio Antonini consentirà ad agriturismi, ristoranti e locali in genere di acquistare per i loro clienti prodotti made in Italy, supergarantiti, genuini e controllati». Una iniezione di liquidità, che dovrà tuttavia essere accompagnata, nell'opinione dei rappresentanti di categoria, da misure strutturali a supporto del lavoro agricolo per imprimere una svolta davvero decisiva alla ripresa post Covid.

Lucio Piva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA