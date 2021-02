IMPRESE

MONSELICE L'impresa ai tempi del covid, quando più che mai la giusta intuizione, il coraggio e la determinazione possono trasformare una buona idea in un fiorente business. Se è vero che non tutto il male viene per nuocere, si può dire che l'emergenza sanitaria in atto ha permesso a un monselicense di concretizzare il suo sogno.

Simone Tresoldi, originario di Pozzonovo ma residente nella Città della Rocca, ha alle spalle una lunga esperienza come consulente e partner nelle vendite su Amazon. Da quattro anni coltivava però un progetto tutto suo, che assicurasse spedizioni in appena 24 ore in tutte le nazioni, garantendo allo stesso tempo un importante risparmio per il produttore.

«Mai come in questo periodo le vendite on line hanno subito un incremento, tra il 50% e addirittura il 100%, a seconda del settore spiega Tresoldi Ho deciso di rivolgermi a Velvet Media, agenzia di Castelfranco Veneto, che ha creduto nel mio progetto e mi ha aiutato a concretizzarlo aprendo la business unit Digital Distribution, che guido personalmente».

Dopo un anno di rodaggio, ora l'agenzia è pienamente operativa con il nuovo modello di business, facendosi carico di tutte le procedure di vendita online e aprendo filiali commerciali in sette nazioni europee: Italia, Spagna, Gran Bretagna, Germania, Francia, Repubblica Ceca e Polonia. «I produttori - spiega Tresoldi - non devono più occuparsi della burocrazia: affidano la propria merce a Digital Distribution, che è in grado di raggiungere tutta Europa in appena 24 ore. Il mercato online è sempre più in via di espansione, ma spesso le aziende faticano ad accedere alla piazza virtuale delle vendite in tutta Europa per problemi burocratici. La gestione dei rapporti con Amazon è complessa, riuscire a consegnare in 24 ore implica la presenza della merce direttamente nei centri logistici del colosso della distribuzione».

« Servono poi partite Iva in ogni nazione - continua Tresoldi - e sopra alcune soglie è obbligatorio rispettare i regimi fiscali degli altri Stati con commercialisti capaci di gestire i flussi trimestrali di pagamenti sulle imposte al consumo locali. Per questo l'esperienza di vendita online delle aziende si ferma spesso a qualche tentativo goffo».

È proprio in questa finestra che si è inserita l'idea di Tresoldi, che ha subito trovato il sostegno di Velvet Media. Spiega il titolare Bassel Bakdounes: «Accorciamo la filiera delle vendite, passando direttamente dal produttore al consumatore. È un cambiamento epocale: finalmente chi vende online non avrà più alcun impedimento tecnico o logistico per raggiungere tutta Europa in poche ore. Siamo sicuri che questo modello di business sarà la normalità tra alcuni anni. Noi, semplicemente, abbiamo anticipato i tempi».

Ma come funziona il nuovo modello di business? Fondamentale è il ruolo delle filiali commerciali nei sette Paesi europei, così come la convenzione che garantisce spazi nei magazzini dei principali marketplace: ciò permette a Digital Distribution e ai propri clienti di essere integrati nella filiera di distribuzione europea.

In 24 ore, assicura Tresoldi, la consegna è garantita in tutte le nazioni grazie ad un algoritmo che la distribuisce nei vari magazzini e che richiede al cliente finale di pagare solo l'ultimo miglio di spedizione. I costi fissi per il produttore sono praticamente pari allo zero. «Il modello di business vale per tutte le categorie merceologiche - conclude Tresoldi - ma il primo focus di Digital Division sarà il mondo della moda. È un settore che più di altri ha subito la crisi dovuta al covid e ha ora bisogno di un'importante operazione di rilancio. Controlliamo anche i prezzi in tempo reale, per essere sempre competitivi».

Camilla Bovo

