Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IMPRESEDA CONFESERCENTI UN INCONTRO SULL'ARTE DI VENDERESi terrà martedì alle 21 in streaming il nuovo webinar dal titolo Contenuti prodotti dai clienti. Cosa sono e come sfruttarli proposto da Confesercenti ai commercianti per affinare il marketing e coinvolgere la clientela, anche gruppi di discussione e chat dedicate. L'incontro è organizzato nell'ambito del progetto Pid, Punto Impresa Digitale. Sono attivi anche sei sportelli Pid per...