(M.C.) L'idea è balenata all'imprenditrice Giorgia Bonotto durante il periodo di lockdown. Creare una aggregazione tra imprenditrici del Veneto per fronteggiare il complesso e difficile periodo e per valorizzare le eccellenze produttive e commerciali che hanno al vertice donne. Un grande esempio di volontà di rialzarsi, con coraggio ed energia, attraverso la creazione di collaborazioni con la condivisione di conoscenze, strategie e risorse. In due mesi 5 mila adesioni con rappresentanza di tutte le province. Oggi il gruppo Imprenditrici Venete si presenterà ufficialmente nel territorio della provincia di Padova. Appuntamento dalle 19 al Gola&Vanità in via Rossi 1 a Rubano (necessaria la prenotazione a: marketing@imprenditricivenete.it, indicando nome, cognome e contatto telefonico). Oltre alla fondatrice Bonotto, ci sarà l'imprenditrice referente per la provincia di Padova, Nicoletta Voltolina di Tombolo. Obiettivi primari del gruppo sono «creare conoscenza sull'imprenditoria femminile, connettere le realtà imprenditoriali femminili nel Veneto, sostenere il ruolo delle donne nell'economia, supportare l'economia locale, ultimare una App che accolga servizi e prodotti di ciascuna donna imprenditrice aderente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA