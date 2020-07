(m.a.) Due cittadini romeni sfruttavano ignari connazionali per raggirare gli imprenditori italiani. Mettevano in atto la tecnica man in the mail (uomo tra le mail) con l'obiettivo di introdursi , in maniera fraudolenta, nei rapporti commerciali tra le aziende. In pratica una persona riesce ad accedere, leggere e alterare il contenuto di una casella di posta elettronica, all'insaputa dell'interessato assumendone l'identità e intrattenendo così rapporti ingannevoli con l'ignara controparte, con il fine di trarne un illecito profitto. È così nei guai sono finiti i cittadini romeni I.S. di 39 anni residente a Legnaro e il complice I.V.T di 38 anni: entrambi sono stati accusati dei reati di riciclaggio e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. L'indagine dei carabinieri è partita nel gennaio del 2018, quando un architetto di Monza in affari con un geometra di Padova, al termine di un lavoro, gli ha saldato l'importo di oltre 4 mila euro attraverso un bonifico bancario. Ma quel denaro il geometra non lo ha mai ricevuto e così l'architetto lombardo ha presentato denuncia. Poco dopo sono scattate le indagini da parte degli uomini dell'Arma e gli inquirenti hanno scoperto come il 39enne romeno si fosse impossessato dell'identità di un ignaro connazionale residente a Cadoneghe e fosse riuscito, attraverso un altro conto corrente, ad arrivare ai soldi versati dall'architetto brianzolo. Il romeno a cui era stata rubata l'identità aveva presentato denuncia ai carabinieri della stazione di Stra in provincia di Venezia. Quindi nel corso delle indagini i militari hanno scoperto come i due romeni siano riusciti a rubare l'identità di altri tre connazionali, residenti tra Cadoneghe, Padova e Camposampiero e tutti con un conto corrente bancario aperto in posta. A incastrare definitivamente i due romeni, è stata una connazionale con il conto corrente all'Ufficio postale di Camposampiero, che ha presentato denuncia, sempre per furto di identità, alla stazione dei carabinieri di Trebaseleghe. Il romeno di 39 anni è stato anche indagato dalla Procura di Crotone, sempre per avere raggirato un imprenditore calabrese.

