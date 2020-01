Imprenditori in crisi e falsi furti: 3 arresti

L'INCHIESTA

PADOVA Porsche, Maserati, Mercedes e Range Rover. Ma anche Smart, Renault, Fiat 500 e perfino un carrello elevatore. Bolidi, utilitarie e mezzi da lavoro. Ogni veicolo era buono per guadagnare illecitamente almeno cinquantamila euro al mese. Soldi in contanti che finivano nelle mani di un'organizzazione criminale dedita alla rivendita di auto in precedenza acquisite in leasing da aziende in difficoltà economica. I reati vanno dal riciclaggio al falso documentale. L'operazione della Polizia Stradale è partita da Padova e proprio in città viveva uno dei tre arrestati: Ugo Santoro, pregiudicato di 62 anni, nato in provincia di Lecco e residente all'Arcella. Ieri mattina gli agenti gli hanno notificato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, incastrando anche due complici residenti nelle province di Pavia e Savona. È padovana anche una delle società che entravano in possesso delle auto e poi le cedevano ai riciclatori: la Tutto Bagno di Limena, la cui ex titolare risulta indagata per appropriazione indebita e calunnia.

LE MISURE CAUTELARI

Assieme a Ugo Santoro, originario di Alessano, sono stati arrestati Roberto Sassone di Vigevano e Robert Heikki Berglund, nato in Finlandia e residente nel Savonese. Obbligo di firma invece per un uomo nato a Cosenza ma domiciliato proprio nella casa padovana di Santoro. Dell'organizzazione faceva parte anche un quinto uomo, comasco, morto lo scorso luglio proprio in un incidente stradale in Finlandia, uno dei tre Paesi (assieme a Spagna e Italia) interessati dalla maxi-inchiesta della Polizia.

IL METODO

L'organizzazione agiva sempre nello stesso modo. Anzitutto avvicinava imprenditori in difficoltà economiche, suggerendo loro di sottoscrivere contratti di leasing con società specializzate e istituti di credito. Poi, una volta iniziato il pagamento delle rate mensili, si faceva consegnare le stesse auto dagli imprenditori a prezzi stracciati. I cinque entravano in possesso di una Porsche Cayenne da centomila euro, per esempio, pagando non più della metà. Prezzi totalmente fuori mercato. A quel punto le macchine venivano portate all'estero, in Spagna o in Finlandia, e lì grazie a delle falsificazioni di documenti venivano nuovamente immatricolate e vendute su siti specializzati. Come se niente fosse, come se il loro passato italiano non esistesse. Intanto le ditte in difficoltà economiche, compiacenti con l'organizzazione criminale, presentavano false denuncia di furto o di appropriazione indebita. Le vittime erano di due tipi: le società di leasing e le agenzie assicurative.

LE CONTESTAZIONI

L'operazione Spagna, partita alla fine del 2018, ha portato a recuperare 19 veicoli indagando 37 persone (si va dal reato di ricettazione a quello di acquisto incauto). Sono 12 le ditte in difficoltà economiche coinvolte, dal Veneto alla Sicilia. Oltre alla Tutto Bagno dall'elenco degli investigatori figurerebbe anche una società veneziana di Santa Maria di Sala. L'attività d'indagine si è basata su una lunga acquisizione di documenti ma anche su ore e ore di intercettazioni: «È una macchina della madonna» racconta uno degli arrestati al telefono mentre si sta recando a Napoli a prelevare una scintillante Mercedes Cla. Fondamentale la collaborazione delle polizie spagnole e finlandesi. «Il riciclaggio di veicoli attraverso canali esteri è un fenomeno su cui stiamo lavorando da tempo - spiega il dirigente della Polstrada Girolamo Lacquaniti -. È sempre bene diffidare di chi propone veicoli a prezzi molto più bassi rispetto a quelli di mercato, specie se provengono da venditori non accreditati. Spesso gli acquirenti sono persone sprovvedute che si vedranno comunque sequestrare il mezzo comprato».

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

