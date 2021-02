EX CALCIATORE

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - Il paese è in lutto per la scomparsa di Nilo Peggion, 86 anni compiuti lo scorso 12 gennaio, una delle personalità sangiorgensi più conosciute e amate. Nilo si è spento all'ospedale di Cittadella: da tempo aveva delle patologie pregresse ma il Covid gli è stato fatale. «Papà certamente aveva dei problemi legati all'età - dice la figlia Elisa - ma se non veniva contagiato dal virus, preso chissà dove, l'avremmo ancora qui assieme a noi». La malattia di Nilo Peggion è iniziata a dicembre: l'uomo che viveva con la moglie Gina Lorenzin e i figli Enrico ed Elisa, aveva contratto il virus che sembrava aver superato dopo un paio di settimane. Negativo al tampone, Nilo si era ripreso e sembrava ristabilizzarsi al meglio ma, beffardo, pochi giorni dopo il virus si era riattivato. «Di una cosa siamo profondamente addolorati noi familiari - confessa Elisa - dalla vigilia di Natale io, mia madre e mio fratello non abbiamo più potuto vedere nostro padre e marito. Ci sentivamo spesso con le videochiamate ma in presenza non abbiamo potuto mai abbracciarlo. Questa cosa è davvero dura da accettare».

Nilo Peggion è un volto noto in paese: persona buona e generosa, era rispettato dai suoi concittadini. É stato un uomo che ha amato intensamente la vita e vissuto le sue passioni: la famiglia, il lavoro e il calcio. Nilo ha giocato alla fine degli anni 40 con le squadre giovanili del Calcio Padova. Era entrato nelle grazie dell'allenatore Nereo Rocco e a 18 anni avrebbe dovuto esordire in prima squadra se un infortunio alla rotula non lo avesse fermato. Negli anni successivi ha giocato in casa con l'Ardisci e Spera di Arsego. Nel 2019 Peggion ha festeggiato le nozze d'oro con la sua Gina e l'anno scorso, a febbraio, ha celebrato i 50 anni di attività della sua azienda familiare di legno e vernici, per la quale ad ottobre ha ricevuto il riconoscimento dal Comune del premio Carnaroli, riservato alle attività che hanno dato lustro negli anni al territorio. Il funerale di Nilo Peggion si svolgerà martedì prossimo alle 15.30 nella chiesa di san Giorgio, dove si reciterà anche il rosario lunedì sera alle 20.30.

Luca Marin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA