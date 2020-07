VIA ROMA

PADOVA Le avances finiscono in rissa tra una compagnia di giovani e un gruppo di tunisini. É accaduto l'altra notte, poco dopo l'una e trenta, in via Roma. Stavolta non si registrano feriti gravi, ma la tensione è sempre alta. Un 21enne padovano ne è uscito con un labbro rotto, sarà lui ora a decidere se presentare querela. I due gruppi si sono incrociati dopo aver bevuto qualche drink di troppo. La scintilla è scattata per un apprezzamento di un uomo di origini tunisine, rivolto a una ragazza. Il gesto non è andato giù a un amico della giovane. A quel punto sono volati calci e pugni tra le due compagnie, fino a quando uno dei ragazzi ha chiamato il 113. I tunisini si sono dati alla fuga, ora sono in corso le indagini da parte della polizia. Ad avere la peggio è stato il 21enne padovano, che non ha voluto andare al Pronto soccorso. Questo non è stato il primo episodio di violenza accaduto nelle ultime settimane tra le vie e le piazze del centro. Il 28 giugno una Volante della polizia è intervenuta alla Gran Guardia dopo la segnalazione di una lite tra più persone di origine africana. Gli agenti hanno subito identificato il ragazzo, un pregiudicato venticinquenne gambiano con regolare permesso di soggiorno, disteso a terra con una ferita sul labbro. Secondo la ricostruzione l'accesa lite ha riguardato due fazioni contrapposte di stranieri. Qualche giorno prima in Arco Vallaresso una lite sempre tra stranieri è sfociata in accoltellamento. Sul posto è intervenuta una Volante che ha trovato a terra, ricoperto di sangue, un 26enne irregolare già noto alle forze dell'ordine. Due invece i gravi episodi capitati a metà maggio in piazza dei Signori, poco dopo la riapertura dei locali. Un 20enne libico era stato denunciato dai carabinieri dopo aver dato in escandescenza in piazza Duomo. Sempre in piazza dei Signori un 23enne era stato invece stato arrestato per aver aggredito un carabiniere.

Elisa Fais

