PADOVA Importavano dall'Olanda, acquistandoli direttamente dai siti on line, ingenti quantitativi di Gbl liquido dichiarando che la sostanza era destinata al restauro di mobili antichi. In realtà il gamma butirro lactone, più noto come droga dello stupro, era destinato a rifornire i mercati padovano, trevigiano e vicentino. La complessa indagine della Squadra mobile ha permesso di sgominare una ramificata organizzazione dedita all'importazione di questa droga sintetica che consente di migliorare sia le prestazioni sportive che quelle sessuali. Nove le persone finite sotto inchiesta: una destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, tre sottoposte all'obbligo di dimora e alla presentazione alla polizia giudiziaria, gli altri cinque a piede libero. Tutti in grado di guadagnare cifre da capogiro: una bottiglia da litro di Gbl veniva acquistata sul mercato olandese al prezzo di 100 euro e finiva sul mercato a 1.000 euro.

I poliziotti hanno eseguito i quattro provvedimenti restrittivi concessi dal Tribunale del Riesame di Venezia, che ha accolto il ricorso del pm Benedetto Roberti contro l'ordinanza con cui il gip aveva respinto al mittente le misure cautelari. Al Due Palazzi è finito il tunisino Imed Nasri, 37 anni, già arrestato nel novembre dello scorso anno, quando venne trovato in possesso di cocaina. Gli altri provvedimenti cautelari hanno raggiunto A.B., 32 anni, di Conegliano, abituale rifornitore di Mefedrone, E.B., 47 anni, di Vicenza, spacciatore di Gbl e all'occorrenza di Viagra, Cialis e Kamagra, e M.V., 53 anni, pure vicentino, istruttore di fitness che assicurava rifornimenti di Gbl e cocaina.

Da un paio di anni gli uomini antidroga della Squadra mobile sono impegnati nella ricostruzione di questo ingente traffico di droga dello stupro, attraverso intercettazioni telefoniche ed ambientali, servizi di osservazione, pedinamenti, perquisizioni e sequestri. A finire per primi nel mirino della polizia sono stati due soci in affari. Sono B.S., 45 anni, dipendente Vodafone in cassa integrazione, e F.L., 50 anni, con un'occupazione saltuaria. I due, entrambi residenti a Noventa, si dividevano i compiti. Il primo riceveva i clienti in casa per la consegna dello stupefacente e si dedicava al commercio anche grazie alle chat, il complice recuperava droga a qualsiasi ora del giorno e della notte e reperiva i clienti nei locali cittadini. Era in grado di consegnare Gbl (indicandolo con i termini G o Prosecco), ma anche Mefedrone, cocaina ed altre sostanze di tipo sintetico. F.L. si rivolgeva abitualmente ai pusher magrebini e nigeriani, che incontrava ai giardini della Specola, in via Facciolati, in via Crescini, in zona Portello e pure in zona industriale. Tra i suoi abituali rifornitori figurava Imed Nasri, destinatario dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Monitorando le utenze telefoniche dei due soci, gli investigatori hanno ricostruito una fitta rete di canali di rifornimento. In prima fila ci sono i tre destinatari delle misure restrittive mentre altri cinque sono indagati a piede libero. Oltre che dei due soci di Noventa, si tratta di V.F., 60 anni, di Fossò, che riforniva Gbl e Mefedrone, S.H., 37enne albanese di Grumolo delle Abbadesse, spacciatore di cocaina e N.B., 34 anni, di Ponzano Veneto, che si faceva spedire la droga dello stupro presso l'abitazione dei propri genitori.

Nel corso dell'ultima parte dell'indagine, tra novembre 2019 e gennaio di quest'anno, gli uomini della Mobile hanno compiuto tre arresti tra Padova e Ponzano, sequestrando svariati quantitativi di Gbl, Mefedrone, cocaina e farmaci sprovvisti di autorizzazione. Sono state recuperate decine di litri di droga dello stupro e mezzo etto di cocaina.

