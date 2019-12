Impennata di passaporti rilasciati: «È l'effetto Brexit»

DOCUMENTI E STRANIERI

PADOVA Anno di superlavoro, il 2019, per gli uffici della Questura. C'è stata un'impennata di passaporti rilasciati: 34.602 contro i 27.083 del 2018. Non è chiaro il motivo di questo aumento anche se il questore ha parlato di effetto Brexit. Ma anche rinnovi e rilasci di porto d'armi sono cresciuti bnegli ultimi 12 mesi (2.923 contro i 2.487 del 2018), come pure la loro revoca o mancato rilascio (89, 10 in più dell'anno passato). Duplicano i ritiri cautelari di armi, che passano da 5 a 11. La polizia ha sequestrato 13 pistole, 6 fucili e 39 armi bianche.

Attenzione della questura ai locali pubblici e al gioco d'azzardo con 597 esercizi controllati, cinque bar con licenza sospesa temporaneamente (uno a Montegrotto e gli altri a Padova, tre dei quali all'Arcella) e cinque ordini di immediata cessazione dell'attività.

Sostanzialmente invariato il numero di permessi di soggiorno rilasciati dall'Ufficio immigrazione (28.559), mentre crescono gli stranieri regolari sul territorio (80.874) e diminuiscono i richiedenti asilo accettati (101 a fronte di 1.285 richieste pendenti, meno della metà rispetto al 2018).

Scorrendo l'anno che si appresta a finire, Fassari ha sottolineato il lavoro della Digos guidata da, attiva sia sul fronte delle indagini sulle radicalizzazioni islamiche (due espulsioni), che su quello delle occupazioni.

Tra le operazioni che hanno visto protagonisti degli stranieri, il questore ha ricordato l'espulsione con accompagnamento alla frontiera di un estremista islamico il 10 gennaio scorso. A finire imbarcato sul primo volo diretto a Tunisi è stato un 34enne arrivato in Italia nel 1999 che aveva iniziato a lavorare come muratore. Finito in carcere per spaccio, era stato trovato in possesso di alcuni disegni di una collezione di armi e, a pochi giorni dagli attentati a Parigi, della torre Eiffel con alla sommità un angelo, tipico simbolo jiahadista della morte, che aveva nascosto all'interno della sua cella.

Fassari ha ricordato anche l'operazione della Digos Bad school, che ha portato all'arresto dell'imam della moschea dell'Arcella e all'espulsione del suo predecessore accusati di maltrattare i bambini della scuola coranica, costretti a botte, umiliazioni e minacce, e lo sgombero dell'ex torrefazione Vescovi, attuata da un gruppo di attivisti del Cpo Gramigna. Iil questore ha sottolineato come sia importante «che certe situazioni non permangano per troppo tempo perché poi diventa difficile intervenire».

M.Lucc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA