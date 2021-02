«A Giuseppe Dal Ben, nominato direttore generale dell'Azienda Ospedale Università di Padova, vanno i miei migliori auguri di buon lavoro afferma il rettore Rosario Rizzuto lo attende un impegno importante e stimolante alla guida di una struttura sanitaria che coniuga ricerca scientifica, formazione del personale sanitario e le cure più avanzate per cittadini e cittadine. Nel suo compito, il dottor Dal Ben, che ho già avuto modo di conoscere ed apprezzare, potrà contare sulla piena collaborazione dell'Ateneo e sulle grandi competenze scientifiche e professionali dei colleghi della Scuola Medica, rinnovando il rapporto intenso e leale sviluppato con Luciano Flor e Daniele Donato. A loro va la gratitudine dell'Ateneo per l'eccellente lavoro svolto, in un clima di stima e fiducia reciproca, e l'avvio delle procedure per la realizzazione del nuovo Polo della Salute, obiettivo strategico della Regione, della città e dell'Università in un territorio che ha nell'alto livello del proprio sistema sanitario uno dei maggiori punti di forza. Sono certo che anche questo progetto trarrà impulso dalla competenza e determinazione del dottor Dal Ben. Desidero anche dare il benvenuto ed augurare buon lavoro a Patrizia Benini, direttore generale dell'Istituto Oncologico Veneto, importante istituto di ricerca ed assistenza in cui operano molti nostri colleghi, e a Paolo Fortuna, direttore generale dell'Ulss 6 Euganea. Infine, auguro buon lavoro a Francesco Benazzi, confermato direttore generale dell'Ulss 2, presso cui operano diversi colleghi e dove abbiamo di recente attivato un intero corso di laurea in Medicina e Chirurgia, e ai direttori generali delle altre Ulss venete, presso le quali il nostro Ateneo svolge attività formative nell'ambito delle professioni sanitarie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA