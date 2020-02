LA CERIMONIA

PADOVA «La sfida è trasformare Padova in città-laboratorio di respiro nazionale, capace di attrarre idee, attivare progetti, avviare processi utili a stimolare un'azione collaborativa tra tutte le componenti sociali». Nelle entusiastiche parole di Emanuele Alecci, presidente del Centro Servizi Volontariato provinciale, sta lo spirito costruttivo di una storia di fili intrecciati, pura empatia intessuta di volti, nomi, testimonianze di aiuto, solidarietà, amicizia. E oggi, dalle 9 alle 13 nel padiglione 8 della Fiera, alla presenza di un parterre d'eccezione, a quella grande storia di fili che si fanno gomitolo di umanità verrà dato un indirizzo, costruito attorno un vestito buono, un contenitore di senso compiuto. Il presidente della Repubblica è atteso alle 11 in Fiera. Mattarella si tratterrà per circa un'ora. Seguiranno una visita al Palazzo della Ragione e una alla Cappella degli Scrovegni. Poi, per finire, una visita in forma privata alla basilica del Santo.

Ricuciamo insieme l'Italia è l'invito che si leverà dal cuore di Padova, con un evento inaugurale che trasformerà ufficialmente la città del Santo in Capitale europea del Volontariato 2020. Alla presenza del Capo dello Stato e del governatore veneto Luca Zaia, un crescendo di storie, immagini e musica enfatizzerà il lungo cammino dell'impegno civile in Italia.

L'INCONTRO

«Saranno ricordati i testimoni significativi di questa storia, ma anche i volti e le esperienze di chi quotidianamente compie preziose azioni di ordinario volontariato. Uomini e donne di oggi ci accompagneranno nell'immaginare il futuro delle comunità che, insieme, vogliamo costruire», sottolinea Alecci. Condurranno la mattinata l'attrice Lella Costa e Riccardo Bonacina, fondatore di Vita non profit. Sono previste testimonianze di volontarie e volontari d'Italia. E l'Ateneo si prenota un posto in prima fila. «Un'Università come la nostra afferma il rettore Rosario Rizzuto da sempre coltiva integrazione e accoglienza, pilastri fondamentali di quella libertà che richiamiamo nel nostro motto: Universa universis patavina libertas».

Ma per far crescere quel cantiere che è il volontariato, serve benzina. «Ha bisogno di nuove risorse. La più grande opera sociale del nostro Paese, 5 milioni di volontari in tutta Italia, merita - scandisce il senatore Udc Antonio De Poli - la massima attenzione da parte delle istituzioni e dalla politica». Perchè, per dirla con Anna Fasano, presidente di Banca Etica, «il volontariato è un indicatore importante del livello di sviluppo, di benessere e di coesione sociale di una comunità civile».

GLI APPELLI

L'occasione di avere Mattarella in città verrà colta al balzo anche dal mondo imprenditorale. «Nonostante quello che il volontariato oggi rappresenta e che giustamente viene celebrato, c'è una sorta di riserva nei confronti dell'economia di questa provincia e di questa regione dove migliaia di piccole imprese, ogni giorno, operano con l'unico obiettivo di creare benessere per quanti qui ci vivono e lavorano, senza distinzioni e senza discriminazioni», scrive in una lettera aperta Patrizio Bertin, presidente Confcommercio Veneto e Ascom Padova. Al Presidente della Repubblica s'appella anche Salvatore Gentile, segretario della Clac, per ricordare il recente sgombero dalla storica sede di via Cornaro e rivendicare la sua storia di «modello ideale ancor prima che associazione di associazioni». Confermata l'assemblea dei vigili urbani (un centinaio) che si svolgerà poco distante dalla Fiera, nell'auditorium del Modigliani, proprio in contemporanea all'inaugurazione.

Il questore Paolo Fassari ha predisposto servizi di sicurezza nei quattro siti che il Presidente visiterà, oltre che lungo il percorso del corteo presidenziale. Complessivamente saranno impiegati circa 130 uomini. Dalla Prefettura la rassicurazione che non ci saranno ripercussioni sull'ordine urbano.

Federica Cappellato

