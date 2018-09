Imbrattò la città di centinaia di graffiti, assolto artista di strada

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAPADOVA Ha voluto andare fino in fondo. Si è opposto al decreto penale di condanna rifiutando di sottoporsi ai lavori di pubblica utilità. La sua scelta processuale è stata premiata al termine di un lungo contraddittorio. Assolto per non aver commesso il fatto. Questo il verdetto pronunciato dal giudice monocratico Mara Ballarin nei confronti di Riccardo Raffin, trentenne grafico professionista oltre che notissimo tagger, con il nome d'arte di Cruise. Nel marzo di quattro anni fa la sua abitazione era stata perquisita dai...