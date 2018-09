Illuminazione: nuovo decreto e il debito sale a un milione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MONTEGROTTO Rischiano un salasso di oltre un milione di euro le casse del Comune di Montegrotto. Lo scorso 3 settembre, infatti, gli uffici municipali si sono visti recapitare un decreto ingiuntivo, emesso dal giudice Giorgio Bertola del Tribunale di Padova, per 320mila 858 euro. Cifra pretesa dalla ditta Guerrato Spa cui nel 2010, in associazione d'impresa con la Marco Polo Srl, fu affidato l'appalto dell'illuminazione pubblica. Si tratta della seconda spada di Damocle in pochi mesi sul bilancio cittadino. Un primo provvedimento ingiuntivo,...