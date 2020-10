Ilaria Piasentini, ha una figlia che frequenta la prima classe alla primaria San Bonaventura di Peraga di Vigonza.

Una nuova emergenza Covid è alle porte: con quale stato d'animo vive questa situazione?

«È una situazione completamente nuova quindi mi adatto alle disposizioni che vengono date. La paura prima di iniziare l'anno era maggiore rispetto ad ora che la stiamo vivendo direttamente. Alla viglia della scuola avevo tanti dubbi e timori, ma adesso che ci sono dentro mi sento più tranquilla. La scuola ha organizzato tutto alla perfezione, le maestre sono bravissime e ci tranquillizzano tantissimo. Con i bambini poi sono stupende: riescono a trasmettere serenità e in questo momento per loro significa molto. Nonostante questa situazione del tutto nuova e avvolta da incertezze, riescono a rasserenare i nostri figli e di riflesso anche noi genitori».

Qualche alunno potrebbe entrare a contatto con il virus. Come affronta l'ipotesi di una chiusura della scuola?

«La paura di un nuovo lockdown c'è. Sarebbe indubbiamente un problema dal punto di vista organizzativo per me e la mia famiglia, ma anche per mia figlia che si è appena avvicinata ad un mondo nuovo e ha iniziato a socializzare con i compagni di classe. Noi ci atteniamo a tutto quello che vi viene detto: le regole sono molto precise e non ci devono essere errori. Con tutto il cuore speriamo per il meglio: innanzitutto che non ci siano contagi tra i bambini, e poi che le scuole non vengano chiuse com'è accaduto a marzo. Viviamo giorno per giorno, e c'è sempre un grande punto di domanda».

Lorena Levorato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

