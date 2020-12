LA NOVITÁ

PADOVA Perché rinunciare alla voglia di brindare o anche solo di assaporare un buon bicchiere di vino a casa propria anche quando la cantina è sprovvista? Da oggi anche a Padova è possibile grazie a Winelivery, app italiana con 40 store sul territorio nazionale, che consegna vino e drink in meno di 30 minuti a temperatura ideale, ma anche ghiaccio e snack.

«Nella patria dello spritz, dove riunirsi tra amici davanti a un buon aperitivo o a un bicchiere di vino è tradizione consolidata, Winelivery non poteva più mancare - spiega il fondatore Simone Baldan - per noi non si tratta solo di un investimento imprenditoriale, si tratta anche di una mission, quella di offrire un servizio in più ai nostri concittadini. In un momento storico come quello che stiamo vivendo, il fatto di poter mettere a disposizione di Padova e provincia un servizio che ti raggiunge in un baleno, ovunque tu sia, consegnandoti la tua bevanda preferita già pronta per essere servita equivale alla possibilità di portare una nota di colore che alleggerisce la giornata nelle case, negli uffici, nei luoghi delle persone. Questo rappresenta per noi l'avventura Winelivery Padova e ci impegneremo al massimo per fornire la migliore esperienza utente possibile».

LA SELEZIONE

L'app grazie al lavoro dei propri sommelier fa per ogni nuova apertura una selezione di bottiglie su misura mettendo a catalogo i vini più amati dai cittadini. Attraverso la proposta di beverage selezionata, che verrà periodicamente integrata e aggiornata - sottolinea Baldan - sentiamo di poter contribuire ad un compito importante: far conoscere al pubblico le eccellenze del nostro territorio. Avere l'app Winelivery sul proprio telefonino significa quindi poter godere in qualsiasi momento di un ottimo drink grazie alle centinaia di prodotti a portata di tap. Il servizio permette inoltre di consultare un sommelier virtuale, basato su un sofisticato sistema di algoritmi, che aiuta nella scelta del drink perfetto per ogni occasione». Il servizio di Winelivery è a supporto sia del cliente che del produttore: grazie al proprio modello a filiera cortissima le bottiglie arrivano dal produttore direttamente a casa di chi ordina, senza intermediari e valorizzate dal servizio. L'App, che è scaricabile sia da App Store che da Google Play, oltre a servire il mercato privato, offre servizi sia al mondo Ho.re.ca che alle aziende, come mini-catering e regalistica.

Luisa Morbiato

