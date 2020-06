LE TRAGEDIE

BASSA PADOVANA La Bassa padovana piange altre due vittime di Covid nelle ultime 24 ore. A Piacenza d'Adige si è spenta a soli 60 anni Franca De Marchi, ricoverata all'ospedale di Schiavonia e paziente oncologica. A Cinto Euganeo, invece, è forte il cordoglio per Maria Gabriella Magarotto, 80 anni, residente nella frazione di Fontanafredda ma da qualche tempo ricoverata nel nosocomio di Camposampiero. Per i suoi tre figli Mara, Matteo e Veronica il secondo lutto in una settimana. Martedì scorso, infatti, era mancato all'improvviso per cause che non hanno niente a che vedere con il virus papà Fernando Dal Santo, 88 anni. Maria Gabriella, che soffriva anche di altre patologie, era rimasta vedova e proprio a causa del ricovero non aveva potuto partecipare al funerale del marito. «Se ne sono andati a pochi giorni di distanza» commenta dispiaciuto il sindaco Paolo Rocca. Uniti nella morte così come lo sono stati nella vita.

Per la 60enne di Piacenza, invece, il tampone era tornato positivo dopo che la donna si era negativizzata. Il Covid-19 non ha fatto che aggravare il suo quadro clinico, purtroppo già compromesso: Franca infatti combatteva da tempo contro un tumore. A marzo era stata ricoverata a Rovigo risultando positiva al coronavirus. Soltanto dopo lunghe settimane aveva fatto finalmente ritorno a casa. Ad aspettarla c'era il marito Luciano, fiducioso che il virus fosse ormai sconfitto. Invece è tornato a bussare alla porta, costringendo la 60enne a un secondo ricovero ospedaliero, stavolta nella struttura sanitaria di Schiavonia. Qui il tampone faringeo fatto il 1° giugno ha confermato il sospetto che la paziente oncologica fosse ricaduta in un secondo contagio. Franca, che era piuttosto conosciuta in paese, avrebbe compito 61 anni fra una settimana.

La donna era una degli unici due contagiati del piccolo comune affacciato sull'Adige. L'altro cittadino di Piacenza colpito dal virus è guarito più di un mese fa e adesso il paese può considerarsi Covid-free, pur non abbassando la guardia. Anagrafica alla mano, il Comune avrebbe potuto avere un numero di contagi e di decessi più alto vista l'età media dei suoi abitanti. Su 1.300 residenti, ben 370 hanno più di 65 anni: il 28 per cento della popolazione rappresentava quindi un bersaglio particolarmente esposto su cui il nemico invisibile avrebbe potuto fare centro.

«Ero molto preoccupato» confessa Magri. Invece i suoi timori non si sono avverati, anzi. «Siamo il Comune che ha avuto il numero più basso di contagi dell'intera provincia di Padova» prosegue il primo cittadino e nelle sue parole si percepisce una nota di sollievo. «Questione di fortuna si affretta ad aggiungere e di rispetto delle regole: i cittadini si sono attenuti alle norme anti contagio». Non serviva guardare troppo lontano per accorgersi che il virus era una minaccia da non sottovalutare: la casa di riposo di Merlara lo ricordava quotidianamente con il suo bollettino di guerra. «Ho raccomandato ai miei concittadini di stare molto attenti e di limitare il più possibile i contatti con i soggetti a rischio, in particolare gli anziani spiega il sindaco, che inserisce anche la morfologia tra i fattori che potrebbero aver limitato la diffusione del virus . Il Comune è vasto e la popolazione vive abbastanza sparsa. Ci è andata bene, finora».

Maria Elena Pattaro

