LA SITUAZIONEPADOVA Meglio non lasciarsi andare agli entusiasmi. Le riaperture non significano che il virus sia morto, anzi. In alcune zone della provincia è addirittura a livelli preoccupanti e che consiglierebbero provvedimenti. I sindaci hanno in mano l'ultimo rapporto dettagliato della Regione. È arrivato due giorni fa e racconta la situazione all'11 aprile scorso.C'è tutta una fascia di Comuni nella bassa padovana dove l'indice di...