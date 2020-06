LE STATISTICHE

PADOVA Lo scenario padovano alla fin fine è a tinte meno fosche di quello emerso nel resto del Veneto e dell'Italia. Perché, se i lavoratori che hanno denunciato di essere stati contagiati sul posto di lavoro tra città e provincia sono stati poco meno di 700, nessuno di loro è deceduto a causa del Coronavirus. Tutti i dati riguardanti le conseguenze che ha provocato la pandemia sui dipendenti in servizio sul territorio patavino, infatti, sono emersi nel corso di un seminario che si è tenuto ieri e l'altro ieri in rete, organizzato dalla Cigl e a cui sono intervenuti decine di rappresentanti sindacali di tutte le categorie. Nell'occasione, oltre ad aver analizzato i numeri sulla base di una ricerca statistica riguardante i lavoratori assicurati con l'Inail, è stato fatto il punto sulla situazione attuale, e in particolare sulle restrizioni che vanno rigorosamente rispettate per evitare i contagi anche durante l'orario di lavoro. Il monitoraggio riguarda il periodo che va dalla fine di febbraio al 31 maggio, cioè i mesi più critici dell'emergenza.

Durante i lavori, che si sono svolti online, si è parlato anche delle conseguenze che lascia il Coronavirus sui pazienti che guariscono, tra cui i danni permanenti sia a livello respiratorio, che cardiaco.

I NUMERI

Per quanto riguarda Padova, quindi, è risultato che sono state 673 le denunce, presentate da 492 donne e da 181 uomini, ma fortunatamente tutti hanno risposto positivamente al protocollo terapeutico a cui sono stati sottoposti nell'ospedale di Schiavonia, in Azienda ospedaliera, o al Sant'Antonio e quindi sono guariti. Quasi tutti sono già rientrati al lavoro.

Tra i contagiati, sono 144 quelli che si posizionano nella fascia d'età che va dai 18 ai 34 anni, 251 quelli che vanno dai 35 ai 49 anni, 271 quelli che si trovano tra i 50 e i 64 anni, mentre sono soltanto 7 quelli che hanno oltre i 64 anni.

Ultimo dato importante sottolineato nel corso della due giorni proposta dalla Cgil è che rispetto al totale delle denunce inoltrate a livello regionale, la provincia di Padova ha il 16,9% (nel Veneto complessivamente sono state 3.980, con 9 dipendenti deceduti): nell'86,8% dei casi rilevati all'ombra del Santo, tra l'altro, si tratta di infermieri che quindi hanno lavorato a stretto contatto con pazienti contagiati. E se a costoro si sommano le cifre relative agli operatori socio-sanitari, la percentuale supera il 90%.

Un'altra categoria che è stata particolarmente colpita dal dilagare dei contagi da Covid-19 è quella degli addetti al commercio al dettaglio e all'ingrosso, come risulta dalle segnalazioni raccolte dai medici al momento del ricovero dei malati infettati dal virus.

A essersi ammalate sono state prevalentemente le donne, ma a perdere la vita, anche se appunto il dato non riguarda la nostra provincia, sono stati poi soprattutto gli uomini.

I COMMENTI

Gloria Berton, una delle organizzatrici del seminario online ed esponente della Segreteria Confederale della Cgil di Padova, ha sottolineato: «Da quando è stata emanata la circolare Inail sull'emergenza sanitaria da Coronavirus nei luoghi di lavoro, Cgil e Patronato Inca si sono subito mossi per supportare i lavoratori che sono stati colpiti dal contagio. Per la verità sul tema della sanità ci eravamo già mobilitati promuovendo, ancora in tempi non sospetti e quindi precedenti all'emergenza Covid, un'iniziativa all'interno dell' Azienda ospedaliera di Padova per monitorare la salute di tutti quelli che vi lavorano, compresi gli addetti alle mense, alle pulizie, alla lavanderia». «Un progetto anticipatore - ha concluso - che coinvolge chi, proprio per la natura del luogo di lavoro in cui opera, è a rischio pur non svolgendo una professione specificamente sanitaria. Nostra intenzione, quindi, è rimanere anche in futuro a fianco di tutte queste figure professionali ad alto rischio».

Nicoletta Cozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA