(E.Fa.) Il padovano registra un nuovo boom di contagi. Tra domenica e lunedì si contano 275 casi di coronavirus e altre due vittime della pandemia. Il quadro è presentato nell'ultimo bollettino della Regione Veneto sull'andamento dell'emergenza sanitaria. I positivi al tampone salgono a 5.165. Nonostante la rapida corsa del contagio tra la popolazione nel giro di sole 24 ore, il sistema ospedaliero non sembra ancora risentire del picco di nuove infezioni. Rimane stabile, infatti, il numero di pazienti ricoverati negli ospedali di Padova e provincia. Nei vari reparti Covid sono assistiti 238 degenti, uno in più rispetto la precedente rilevazione. Di questi, 34 si trovano in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità sono presenti altre 44 persone in via di stabilizzazione, il dato è invariato nelle 48 ore. In Azienda ospedaliera rimangono occupati 59 letti in area non critica e altri 16 in area critica. All'ospedale Sant'Antonio invece rimane un unico positivo in reparto. All'ospedale di Schiavonia ci sono 61 pazienti in reparto e altri 9 in rianimazione (+1). All'ospedale di Piove di Sacco si contano 10 degenti di area non critica e uno solo in area critica. A Cittadella gli assistiti in reparto sono 41 (+1), 3 invece quelli gravi in terapia intensiva. Al nosocomio di Camposampiero ci sono 19 pazienti in reparto (-2) e 5 in terapia intensiva (+1). L'ospedale di Conselve ha 9 pazienti, Villa Maria altri 4. Elisa Fais

