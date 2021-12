I DATI

PADOVA L'Azienda ospedaliera raggiunge il più alto picco di ricoveri degli ultimi sei mesi e taglia il 10% dell'attività chirurgica programmata. E' l'effetto della crescita del contagio su via Giustiniani, che martedì ha registrato 148 pazienti assistiti per Covid, il numero più alto da luglio ad oggi. Da una media di 370 interventi a settimana, si arriverà a 330. In questo momento si trova in terapia intensiva anche un 33enne non vaccinato, mentre tre donne in gravidanza positive al Covid sono in isolamento in Clinica ostetrica. Nel reparto di Malattie infettive è in via di stabilizzazione un anziano di cento anni e poi ci sono tre bambini contagiati in Pediatria, tra cui un neonato. Il Covid non guarda in faccia a nessuno, contagiando pazienti di ogni età.

IL DIRETTORE

Attualmente sono 11.994 i positivi al tampone nel padovano, un mese fa erano appena 3.226. «Siamo in una situazione analoga a fine novembre 2020 afferma il direttore generale Giuseppe Dal Ben -. Speriamo che la crescita si fermi a Natale e che le vacanze aiutino a far calare il contagio, grazie alla chiusura delle scuole, degli uffici, delle fabbriche. Stiamo entrando nel terzo anno della pandemia: la speranza di invertire la tendenza è nella vaccinazione e nel rispetto delle norme».

Nonostante l'aumento dei ricoveri e la contrazione dell'attività, non si fermano le urgenze, l'oncologia e i trapianti. Negli ultimi giorni, in particolare, sono stati portati a termine tre delicati trapianti di polmone. Nell'ultima settimana in Azienda ospedaliera sono stati refertati 14.370 tamponi, dai quali sono emersi 1.617 nuovi casi Covid. L'obiettivo ora è potenziare la capacità di screening, superando gli attuali 1.500 test al giorno.

PREVENZIONE

Per fare questo, nel fine settimana, aprirà il nuovo punto tamponi nell'area parcheggio di via San Massimo. Accanto sarà installata una seconda tensostruttura, dedicata esclusivamente ai minori, che aprirà la settimana successiva. «Le due tensostrutture ci consentiranno di sviluppare il percorso tamponi nel miglior modo possibile conferma Dal Ben -. Quella per adulti è già stata montata, siamo in attesa che venga arredata, dentro saranno attivate cinque linee. Poi sarà realizzata anche la tensostruttura per tamponi pediatrici. I padiglioni sostituiranno gli attuali punti tampone, si potrà accedere sia da via san massimo che dall'interno dell'ospedale. Vorremmo soddisfare anche le richieste di chi si presenta senza prenotazione».

TERAPIE INTENSIVE

Massimo l'impegno delle terapie intensive e semi-intensive, dove sono assistiti 59 pazienti, ma cresce il malcontento. Sempre più di frequente i camici bianchi ricevono minacce da parte legali dei ricoverati che pretendono cure alternative. L'allarme, lanciato dal direttore della terapia intensiva Covid di Schiavonia, Fabio Baratto, è condiviso dai colleghi. «Questa ondata ha messo in tensione il rapporto medico-paziente perché chi ha rifiutato volontariamente il vaccino, fatica ad accettare le cure spiega il professor Andrea Vianello, direttore della Fisiopatologia respiratoria Ma ciò non toglie che l'approccio sia identico. Fortunatamente, nella maggior parte dei casi, a seguito del dialogo c'è comprensione. Dobbiamo insistere a informare i pazienti in maniera corretta, c'è un alto tasso di disinformazione».

C'è chi arriva a rifiutare le cure. «Un paziente ha rifiutato l'intubazione conferma Vianello - ma è riuscito comunque a venirne fuori». Nella prima ondata sono stati assistiti in semi-intensiva 100 pazienti, altri 500 nella seconda e terza e 145 nella quarta. Intanto salgono a 277 i sanitari no-vax sospesi. Prosegue la campagna vaccinale: martedì sono stati somministrati 8.550 vaccini, di cui 437 prime dosi. Per il fine settimana di vaccinazioni pediatriche in Fiera, si sono già prenotati in 1.024 tra sabato e domenica.

