VO' «Due cose sappiamo fare bene a Vo': il vino e sconfiggere il virus». Parola di sindaco. Due capacità che si intrecciano in un progetto di rinascita all'insegna della solidarietà: i vini prodotti dalla Cantina dei Colli Euganei e marchiati Vo' finanzieranno la ricerca dell'Università di Padova contro il Covid-19 e aiuteranno le imprese e le attività locali.

Testimonial d'eccezione di questo progetto è il virologo Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di Microbiologia e virologia dell'Università di Padova, nonchè ideatore di due importanti studi epidemiologici che hanno reso Vo' un caso scientifico di interesse internazionale.

Proprio la notorietà del centro collinare dovuta sia alla pandemia, sia al profondo senso civico di cui hanno dato prova i suoi abitanti, è diventato un'occasione di rilancio. Se nelle settimane immediatamente successive a quel 21 febbraio in cui tutto è iniziato, Vo' veniva considerato un posto da evitare e da cui qualcuno aveva addirittura respinto le forniture di vino, adesso che il paese ha sconfitto il virus, acquistare una bottiglia è un modo per aiutare la scienza.

INTESA

Dall'intesa tra la Cantina dei Colli Euganei, il Comune e il Parco Colli è nato quindi il marchio Vo', che valorizza due eccellenze del territorio: il Serprino Spumante doc e il Rosso doc Colli Euganei. Per ogni bottiglia venduta, al prezzo di 4,95 euro in collaborazione con la grande distribuzione, un euro verrà donato all'Università di Padova per contribuire alla ricerca sul Covid-19. Dieci centesimi andranno invece al Comune di Vo', come sostegno alla ripresa del paese che prima del lockdown nazionale aveva affrontato due settimane di chiusura totale. Ieri le bottiglie consegnate ai supermercati avevano già superato quota 15.600.

Il progetto è stato illustrato ieri pomeriggio nella sede della Cantina dei Colli Euganei in un incontro in cui sono intervenuti rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico. «L'iniziativa prende avvio dai giorni nefasti della quarantena quando Vo' era zona rossa (la prima d'Italia insieme a Codogno, ndr) ha spiegato Lorenzo Bertin, presidente della Cantina, che conta circa 600 produttori e tra marzo e maggio ha registrato un calo del 35 per cento di fatturato Il paese si è dimostrato un esempio per tutta Italia quindi abbiamo pensato di fare qualcosa per tutti, finanziando la ricerca. Non potevamo che scegliere il vino, il prodotto che ci caratterizza».

«Per sconfiggere il virus abbiamo usato lo stesso metodo che i nostri produttori usano per fare il vino: serietà e professionalità» ha dichiarato il sindaco Giuliano Martini, ricordando il grande impegno profuso da tutti: istituzioni, sanità e Università, cittadinanza. A sottolineare il grande senso civico dei vadensi ci ha pensato il professor Crisanti: «Sono rimasto molto colpito dall'adesione con cui i cittadini hanno partecipato ai vari studi. Se c'è un'immagine di Vo' che mi porto dentro è questa: un bambino di circa 7-8 anni un po' impaurito dal prelievo a cui il papà ha detto: Fallo per l'Italia».

VOLONTARI

Anche il professor Stefano Merigliano, direttore della Scuola di Medicina ha indirizzato parole di ringraziamento per la cittadinanza, oltre che per i circa 350 volontari tra medici e infermieri impegnati nei vari giri di tamponi. A breve l'autorevole rivista scientifica Nature pubblicherà i primi risultati della ricerca del professor Crisanti. «L'isolamento delle persone infette, anche di quelle asintomatiche, ci ha permesso un risparmio di sofferenza e di vite umane ha sottolineato il virologo, ricordando che il virus circolava in paese già a fine gennaio I risultati di Vo' hanno ispirato la politica sanitaria regionale».

Sul fatto cChe a Vo' sia stata scritta una pagina di storia nella gestione dell'emergenza non ci sono dubbi, come ha evidenziato il prorettore dell'Università di Padova Antonio Parbonetti: «Abbiamo capito quanto sia importante avere una competenza diffusa e investire sulla formazione. Ci fa piacere che Vo' abbia scelto di ripartire proprio con la ricerca». L'assessore regionale all'Agricoltura Giuseppe Pan ha ricordato che «i nostri produttori non si sono mai fermati. Ora bisogna puntare sul rilancio». Che per Vo' significa diventare un punto di riferimento per la produzione di vino, secondo il presidente della Provincia Fabio Bui. Un vino solidale e amico della scienza.

Maria Elena Pattaro

