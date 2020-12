IL RILANCIO

BAONE Il Covid ha penalizzato anche gli artigiani del vino ma proprio in questo tempo di crisi c'è chi ha rilanciato le proprie eccellenze, con intraprendenza e fantasia. È il caso della cantina Maeli di Baone, che sta puntando sul connubio tra bottiglie e prodotti del territorio e sulle degustazioni online. Nelle Cassette di Natale 100% Euganee i vini, su cui spicca il Moscato giallo prodotto in cinque differenti versioni, si accompagnano a miele di ciliegio, confetture di giuggiole, olio, zafferano, panettone artigianale, zaeti, tutte chicche rigorosamente euganee.

«Gli ordini arrivano persino dall'Inghilterra» afferma entusiasta la titolare Elisa Dilavanzo, che ha cercato di intercettare gli appassionati, visto il calo delle vendite nel settore Horeca (alberghiero e ristorazione) in cui prima della pandemia confluiva il 70% delle 60mila bottiglie prodotte ogni anno.

«Dopo il primo lockdown è aumentata la vendita ai privati spiega . E la cantina si è trasformata in un contenitore di esperienze: da giugno a novembre abbiamo organizzato ben 35 appuntamenti in piena sicurezza: pic-nic nel vigneto, degustazioni en plein air, concerti, presentazioni di libri. Abbiamo reso il vino uno strumento attraverso cui conoscere cultura e territorio». E se le iniziative in presenza hanno riscontrato un certo successo, anche l'intraprendenza sul web è stata premiata.

«L'8 marzo scorso siamo stati i primi a lanciare le degustazioni online racconta orgogliosa la Dilavanzo, sommelier rodigina che prima di diventare enologa aveva calcato le passerelle di Miss Italia e Miss Universo . Adesso questa idea è gettonatissima per Natale».

Come funziona? Chi fa un ordine online riceve anche un link a cui connettersi. Dall'altra parte del monitor lo attende la sommelier per una degustazione partecipata in diretta. «Questa modalità ci permette di condividere l'esperienza, descrivendo le sensazioni suscitate dall'assaggio e raccontando la storia di quel particolare tipo di vino. È un modo per tenere vivo il rapporto con i winelover» spiega la produttrice, che nei mesi scorsi ha ampliato la propria tenuta acquistando altri dieci ettari di vigneto. Nonostante la pandemia, la cantina Maeli guarda con fiducia al futuro.

