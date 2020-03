IL VERTICE

PADOVA «Senso di responsabilità». Tre parole che Renato Franceschelli ripete all'infinito. Da due giorni, da quando è entrato in vigore il nuovo decreto che ha trasformato la provincia di Padova in una zona rossa dalla quale è possibile entrare e uscire solo per motivi di salute o per comprovate esigenze lavorative, il prefetto di Padova si appella continuamente al senso di responsabilità. Lo ha fatto anche ieri pomeriggio alle cinque, al termine di un altro comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato a Palazzo Santo Stefano. Il vertice di ieri è servito per coordinare i controlli e i posti di blocco che polizia e carabinieri hanno iniziato a mettere in atto nei principali punti d'accesso alla città, ma si è parlato ovviamente anche delle rigide misure per i locali che devono chiudere alle 18: «Per ora non ci sono state sanzioni, ma se alcuni continuano così presto arriveranno». Un monito, quello del prefetto, accompagnato da una netta considerazione: «Qui la situazione è seria, questo non è un gioco».

LO STRADONE

La polizia ieri ha avviato i controlli al ponte del Bassanello e lungo via Vicenza, nello stradone che porta fuori provincia. Anche i carabinieri hanno avviato le verifiche in strada che da oggi diventeranno più stringenti con posti di controllo per accertare i requisiti di chi deve entrare e uscire dalla provincia. Al comitato convocato dal prefetto erano presenti, oltre ai vertici di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, anche il presidente della provincia Bui e il sindaco Giordani.

«In questo comitato - spiega il prefetto - la partecipazione è stata estesa anche ai comandanti di Polizia Stradale e Polizia Ferroviaria. L'intenzione era quella di coordinare i controlli in base alle direttive del Ministero dell'Interno. Abbiamo messo in piedi un sistema coordinato. Non posso dare numeri sugli uomini che saranno impiegati, qesto spetterà al questore. In ogni caso - prosegue il prefetto - non essendoci eventi di grande richiamo i nostri uomini già in servizio saranno sicuramente sufficienti».

GLI ACCESSI

La Polizia Stradale avrà competenza sui caselli autostradali e sulle altre principali arterie cittadine, come l'anello delle tangenziali. Le altre forze di polizia si occuperanno dei controlli sulle strade di tutta la provincia. «Ribadisco che per motivi di salute, di lavoro o per assistere un familiare non ci sono problemi. Sia sul sito della prefettura che sul sito della questura è disponibile una certificazione - prosegue Franceschelli -. Questo decreto non vieta di uscire di casa per andare a comprarsi un paio di scarpe, ma invita ad evitare luoghi di assembramento. Non è un capriccio di qualcuno ma è un modo per evitare che l'epidemia si diffonda. Poi chi va a lavorare ci va, chi medico ci va e genitori ci va. Non è una limitazione della libertà: privarsi di qualsiasi cosa che non è fondmentale non è una privazione della libertà. Si tratta - ecco nuovamente il concetto chiave - di senso di responsabilità».

LE FAMIGLIE

Il prefetto sa bene che molti genitori si trovano in difficoltà con i figli a casa da scuola. «Esprimo la massima solidarietà. So che c'è un invito ai datori di lavoro di mettere in atto misure alternative come ad esempio il lavoro da casa o l'alternanza tra colleghi. Mi rendo perfettamente conto dei disagi, ma prima di arrivare ad una misura così grave è stata valutata tutta la sua importanza».

C'è poi una frase che fa sbottare il prefetto Franeschelli. «Sento dire troppo spesso - tuona - che questa è una patologia che colpisce solo gli anziani. Pensarla così è una stupidità grossa come una casa e quindi invito tutti, anche i più giovani, al massimo senso di responsabilità. Tutti siamo a contatto anche con persone anziane, che siano nonni o genitori».

IL SINDACO

Fabio Bui, presidente della provincia e sindaco di Loreggia, suona note che appartengono allo stesso spartito: «Le indicazioni sono certamente restrittive, ma in questi giorni c'è bisogna di forza e coraggio e di impegno ad affrontare una situazione di emergenza sanitaria molto seria. Cerchiamo di usare il buon senso. I comportamenti sbagliati possono essere molto dannosi per noi e per gli altri. Il nemico non sono le norme che ci vengono impartite, il nemico comune è il virus».

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA