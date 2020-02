IL VERTICE

PADOVA «Non è il momento delle polemiche ma di affinare la macchina della comunicazione come chiedono all'unanimità i sindaci. Siamo ad un punto dell'epidemia nel quale la situazione non può che peggiorare, ma non ci si deve far prendere dal panico». Lo afferma il presidente della Provincia Fabio Bui al termine di un'animata riunione in cui si sono sollevate diverse proteste dei primi cittadini di fronte al prefetto Renato Franceschelli.

«Non dobbiamo fare della Regione un lazzaretto, l'ordinanza della Regione ha lasciato disorientati cittadini e sindaci che hanno chiesto chiarimenti. Ad esempio si prevede chiusura delle palestre ma non dei bar e ristoranti - continua Bui -, poi le specifiche sono arrivate ma i sindaci chiedono di essere informati in via prioritaria e la Provincia si è assunta l'onere di coordinare i rapporti con i sindaci. In questo momento non serve alimentare le polemiche, tutti chiedono chiarezza. I sindaci applicano le disposizioni di regione e governo».

LE RICADUTE

Bui poi sottolinea le gravissime ricadute sull'economia veneta e padovana. «Abbiamo camion partiti dal Maap come sempre ma bloccati dalla Romania, ed è solo un esempio - chiude Bui -, c'è poi il comparto turistico da salvaguardare: per tutto questo servono informazioni chiare, precise, concrete».

Alla riunione hanno partecipato quasi tutti i comuni della provincia (assente Padova), che si sono lamentati della mancanza di comunicazione. «I sindaci sono arrabbiati, non arrivano informazioni dai canali ufficiali e apprendono dei contagiati nei loro territori dalla stampa - afferma il vicepresidente della Provincia Marcello Bano -. È la stessa richiesta fatta anche nella riunione di domenica. C'è confusone, si chiede un canale unico di comunicazioni ufficiali. La voglia di una voce unica è forte, non servono azioni diverse da Comune a Comune - chiude - c'è un'ordinanza regionale e a quella ci si attiene, la volontà di fare squadra c'è».

Stefano Tonazzo, sindaco di Limena, ribadisce con forza che nel suo Comune la notizia del cittadino positivo al corona virus è arrivata prima dalla stampa che dal canale ufficiale dal quale si attendeva di essere prontamente informato. Anche Valter Stefan di Saonara: «Serve meno confusione, non serviva la circolare esplicativa dell'ordinanza regionale in quanto la stessa era chiara e anche le Ulss si devono coordinare, la Berica domenica scorsa ha emanato direttive diverse da Padova».

«Non è colpa dei sindaci se c'è confusione - dice Luca Callegaro di Arquà Petrarca - se la situazione è grave come la si dipinge si doveva, con sacrificio, chiudere tutto per una settimana senza eccezioni. In Lombardia le azioni sono state più forti. Io chiedo ad esempio 50 bambini che fanno lezione di karate sono un'aggregazione o no?».

I TRASPORTI

Elisa Venturini, vicesindaco di Caselserugo propone la nomina di un commissario. «Nelle emergenze, questa è la prima di questo genere che si affronta, forse servirebbe un Commissario che decida e tutti dovrebbero seguire le sue indicazioni - spiega - non c'è nessuna critica all'operato della Regione le indicazioni devono partire dall'alto e, soprattutto, devono essere rispettate. C'è anche un altro problema perché i cittadini in questi giorni si rivolgono continuamente alle amministrazioni per avere notizie. Chiedo pubblicamente ad Andrea Ragona, presidente Busitalia, di poter eseguire, in considerazione del fatto che sono anche consigliere provinciale delegato, un sopralluogo sui mezzi di trasporto pubblico mentre viene eseguita la sanificazione. I cittadini chiedono rassicurazioni su questo argomento».

Luisa Morbiato

