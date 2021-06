Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'OMELIAPADOVA Da 369 anni, da quando cioè, su richiesta del Senato della Serenissima Repubblica, la reliquia di un osso dell'avambraccio sinistro di sant'Antonio era stata concessa dai frati padovani alla basilica della Salute, non ne era più uscita fino a ieri. Quando cioè, in tempo di pandemia non ancora sconfitta, quel pezzo ha costituito oggetto della peregrinatio per restare poi esposto a Padova all'omaggio dei fedeli fino a domenica...