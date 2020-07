(g.pip.) Marco Carrai ed Elena Ostanel, certo. Ma anche Enrico Rinuncini, Alessandro Tognon e Francesco Miazzi. Sta prendendo forma la lista del Veneto che vogliamo in appoggio ad Arturo Lorenzoni in vista delle elezioni regionali fissate per il 20 e 21 settembre.

Ieri la lista si è riunita per fare il punto della situazione e, soprattutto, per fare sintesi sulle varie candidature. «Quelle che accompagneranno il mio percorso sono persone di valore» assicura l'ex vicesindaco di Padova.

Settimana decisiva per chiudere la lista padovana anche per il Pd. L'ultima ad ufficializzare la propria candidatura è stata Vanessa Camani, ex parlamentare Dem e componente della segreteria nazionale del partito. In lizza anche il segretario regionale del Pd, Alessandro Bisato, sindaco a Noventa Padovana.

Troviamo poi in lista Pietro Bean, 27 anni praticante avvocato, da sempre attivo nei movimenti studenteschi prima come rappresentante degli studenti al Liceo Cornaro e poi nel Cda del Bo, ma anche Stefano Artuso, laureato in giurisprudenza, avvocato tributarista e da anni segretario del circolo Pd di Rubano. Corrono pure Cecilia Alfier, 27 anni, consigliera comunale ad Albignasego, laureata in Lettere, e Pierangela Vesentini insegnante di Montagnana.

