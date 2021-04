Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAPADOVA Porte aperte a tutti gli anziani sopra gli ottant'anni, senza indicazioni di orario e senza obbligo di prenotazione. È la scelta dell'Ulss Euganea per chiudere entro domenica sera la vaccinazione di tutti coloro che non hanno ancora ricevuto nemmeno la prima dose. L'opzione dell'accesso diretto nei centri vaccinali è stata annunciata ieri dal dg padovano Paolo Fortuna. La prenotazione è possibile per evitare di fare la...