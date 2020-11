LA POLEMICA

PADOVA Scoppia la bufera sull'arrivo del vaccino contro il Coronavirus a gennaio. Il virologo Andrea Crisanti ne mette in dubbio la sicurezza e l'ateneo patavino prende le distanze dalle dichiarazioni. «Il vaccino è uno strumento fondamentale e quando sarà approvato dai rigorosi controlli che presiedono il rilascio di un farmaco è assolutamente sicuro afferma il rettore Rosario Rizzuto Quindi abbiamo grandi aspettative e nessuna esitazione ad utilizzarlo quando sarà disponibile».

Le parole del direttore di microbiologia e virologia di Padova non sono andate giù al mondo accademico padovano, che ha immediatamente reagito. «Se a gennaio sottolinea l'immunologa Antonella Viola, direttore scientifico dell'Istituto di ricerca pediatrica - io venissi chiamata per la vaccinazione con il vaccino della Pfizer, non avrei nessun dubbio e sarei molto contenta. E non perché sono incosciente o inconsapevole, esattamente per il motivo opposto: ho studiato il vaccino, so come è fatto e come funziona, ho seguito la sperimentazione e conosco le regole ferree che lo porteranno (speriamo) all'approvazione. La conoscenza libera dalla paura dell'ignoto».

Ieri il professor Crisanti, parlando al Festival della divulgazione scientifica di Focus a Milano, aveva detto: «Senza dati, non me lo faccio, perché voglio essere rassicurato che è stato testato e soddisfi tutti i criteri di sicurezza ed efficacia. Come cittadino ne ho diritto, non sono disposto ad accettare scorciatoie».

ESIGENZA INFORMATIVA

Nel mezzo di scontri tra scienziati e teorie negazioniste, nasce il portale dell'università di Padova Focus Coronavirus con l'obiettivo fare luce sulla pandemia. Per accedere basta collegarsi al sito unipd.it, i primi interventi sono stati scritti da professori del Bo. L'articolo sullo screening salivare porta la firma di Mario Plebani e Daniela Basso, quello sull'identikit dei sintomi del Covid-19 è a cura di Anna Maria Cattelan e Roberto Vettor. Non manca l'analisi economica, con l'intervento di Giulio Cainelli e il focus su una ricerca di Anthony Fauci, scritto da Telmo Pievani. «La pandemia ha stravolto abitudini e stili di vita di tutti noi, ma ha anche sottolineato ancor di più una questione di per sé già fondamentale: l'importanza di una comunicazione corretta, puntuale e in grado di arrivare alla fascia più ampia possibile di popolazione - spiega il rettore Rosario Rizzuto - In questi mesi, da un lato, è cresciuta l'esigenza informativa del cittadino, che dall'altro è stato al centro di un surplus di dati e nozioni, in alcuni casi anche contrastanti fra loro». Il portale coinvolge medici e umanisti, economisti e psicologi, storici e statistici.

IN PRIMA LINEA

«L'ateneo è stato da subito in prima linea nell'affrontare l'emergenza pandemica - continua Rizzuto - grazie al lavoro sul campo, appassionato e strenuo, del nostro personale sanitario. Prendiamo spunto da quanto diceva uno dei nostri più illustri studiosi, Galileo Galilei: parlare oscuramente lo sa fare ognuno, ma chiaro pochissimi».

L'università di Padova, unica in Italia, ha dato il via ad un progetto di test salivari su adesione volontaria, per docenti e personale tecnico-amministrativo. Dopo i primi 7.500 tamponi, il monitoraggio ha permesso di individuare 27 positivi, tutti asintomaci. Significa che solo lo 0,36% del campione è stato contagiato. Ciò dà anche una misura, seppur approssimativa, di quanto il virus possa esser diffuso nella popolazione generale (e non solo nella cerchia di persone che vanno a farsi il tampone perché contatti stretti o con sintomi).

