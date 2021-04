Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVAPADOVA Le note dell'organo si sentono fin sul piazzale. Già alle 8.30 si forma una coda di persone sul sagrato della chiesa di San Paolo. No, non è la fila per ricevere l'ostia. È la fila per ricevere il vaccino, in chiesa. I pazienti della dottoressa Daniela Toderini, medico di base del quartiere Sant'Osvaldo, e della dottoressa Ledda Veclani di Campodoro si mettono uno dietro l'altro con la tessera sanitaria a portata di...