L'ACCORDO

PIOMBINO DESE Stevanato Group sigla un accordo con la società multinazionale Cepi ( The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) per la fornitura di 100 milioni di flaconi in vetro borosilicato di tipo 1 in grado di contenere fino a 2 miliardi di dosi di vaccino contro la pandemia, ovviamente quando uno o più prodotti si dimostreranno sicuri ed efficaci.

Il colosso di Piombino Dese, leader nella produzione di contenitori in vetro per il settore farmaceutico e fornitore di soluzioni integrate per dispositivi medicali, con questa fornitura assumerà un ruolo chiave nella sfida globale per l'aumento della produzione di flaconi in vetro,un contenitore cruciale per la distribuzione del vaccino.

Senza flaconi in vetro, infatti, i vaccini non possono essere immagazzinati e distribuiti e i pazienti non possono essere vaccinati. Fino ad ora, Cepi , una fondazione mondiale sostenuta anche da Bill Gates, ha lavorato in modo rapido e in coordinamento con i suoi partner, investendo circa 829 milioni di dollari in 9 vaccini candidati contro il Covid-19. Obiettivo, accorciare i tempi di sviluppo per arrivare alla realizzazione di un vaccino di successo in 12-18 mesi. I flaconi di vetro di alta qualità che Cepi riceverà da Stevanato Group saranno in grado di contenere 20 dosi per flacone (2 miliardi di dosi in totale). Oltre alla fornitura di 100 milioni di flaconi, Stevanato garantirà a Cepi un accesso privilegiato alle proprie linee di formatura di contenitori in vetro realizzate da Spami, una società del Gruppo. La task force attivata dall'amministratore delegato della Stevanato Grupo, Franco Stevanato, sta dando i suoi frutti: «Fin dall'inizio della pandemia ci siamo concentrati sue due fronti- spiega l'ad , a capo di un'industria che produce annualmente 10 miliardi dispositivi tra sistemi di somministrazione di farmaci, contenitori sterili e non, dispositivi in plastica per la diagnostica ed il settore medicale- Da una parte, abbiamo implementato le misure per proteggere la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti a livello globale e abbiamo supportato con donazioni lo sforzo del personale medico e sanitario. Dall'altra parte, abbiamo aumentato la nostra capacità di produzione mondiale per rispondere alle crescenti esigenze industriali delle società farmaceutiche. Siamo orgogliosi di supportare Cepi in questo importante progetto, condividiamo lo stesso profondo senso di responsabilità e impegno nel raggiungere l'obiettivo comune di superare con successo questa sfida sanitaria, perchè nessun paziente venga escluso dal vaccino».

Luca Marin

