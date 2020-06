LO SCENARIO

PADOVA «Il treno è ripartito, ma viaggia ancora lento come una bicicletta. Serviranno mesi, se non addirittura un anno, per rivederlo viaggiare a pieno ritmo». La metafora circola tra i corridoi e le reception degli alberghi padovani, fotografando alla perfezione il comparto turistico dopo l'emergenza Covid. Quasi tutte le strutture hanno riaperto, ma hotel e bed and breakfast lavorano mediamente al 10% rispetto all'anno scorso. Lo fanno con una sostanziale novità: la clientela è interamente italiana. È in questo nuovo scenario che sta prendendo forma il piano di rilancio del turismo padovano. Un nuovo manager scelto dal Comune di Padova, una nuova organizzazione del consorzio di promozione Dmo, un nuovo logo che sarà presentato nei prossimi mesi e un nuovo portale web. Una rifondazione, dunque, per lasciarsi alle spalle chiusure e paure.

IL COMPARTO

A Padova e provincia si contano oltre 240 hotel per circa 15 mila camere, da 1 stella a 5 stelle lusso. A questi vanno aggiunti bed and breakfast, agriturismi e altre strutture. Il calo di presenze previsto per il 2020 nella migliore delle ipotesi si attesterà al 70%: arriveranno a mancare, complessivamente, almeno 400 milioni di euro. Da un'analisi del Consorzio turistico Dmo (Destination management organization) emerge che il 95% delle prenotazioni che erano state fatte fino al 31 maggio è stato annullato e il 100% degli eventi congressuali è stato cancellato. Al 70% si attesta invece la percentuale di clienti che non hanno dato conferma per i pernottamenti estivi.

Il tracollo coinvolge la città ma anche ovviamente l'area termale. Qui il comparto di Abano e Montegrotto conta 90 strutture e 1.700 posti letto dando lavoro a 5.500 persone. L'anno scorso le presenze avevano toccato quota 3 milioni, ma quest'anno Federalberghi ipotizza una perdita di un milione di turisti tra marzo, aprile, maggio e le disdette successive. Un numero destinato a crescere. Si stimano oltre 150 milioni sfumati, un terzo del giro totale annuo di affari.

COSA CAMBIA

Il piano di rilancio poggia sul nuovo ruolo-chiave giocato dal consorzio Dmo, l'ente di promozione turistica nato nel 2013 che vede tra i propri soci la Camera di Commercio (con il 40% delle quote), sette associazioni di categoria appena inglobate più la Fiera di Padova. Il Comune ha individuato tramite un bando un esperto del settore a cui affidarsi, Stefano Landi, e durante l'estate sarà messo a punto il nuovo portale ufficiale del turismo padovano con l'obiettivo di unificare in un unico sito tutte le informazioni per i visitatori. In autunno Padova sarà anche protagonista del piccolo schermo con la serie tv L'alligatore - tratta dai romanzi di Massimo Carlotto - ambientata in città e in onda in prima serata su Rai 2.

LA RICETTA

L'obiettivo primario per i prossimi mesi è puntare forte sul turismo all'aria aperta, quello che poggia le proprie base su esperienze enogastronomiche, attività sportive e grandi eventi. «Padova ha la possibilità di essere una delle città più attive in questa fase di ripresa turistica - assicura il presidente del consorzio, Roberto Crosta -. Con il Comune di Padova c'è grande sintonia: stiamo elaborando una serie di azioni e strategie per essere più incisivi, con un forte orientamento anche nella promozione on-line del territorio. Entro pochi mesi contiamo di poter proporre ad un pubblico internazionale una serie di itinerari in città e provincia, che mettano a sistema il grande patrimonio culturale, la rete dei musei e mostre, e le offerte del settore privato. La sfida è lanciata: puntiamo ad una forte ripresa del turismo a partire dall'autunno».

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA