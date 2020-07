(M.C.) Era stata festeggiata sabato 28 settembre dell'anno scorso la profonda riqualificazione dei tre chilometri di strada che dal centro di Carmignano di Brenta, andando a nord, portano alla frazione di Camazzole. Lavori compiuti in quattro stralci, con un investimento di 2,4 milioni di euro. Manto stradale rifatto, realizzata una pista ciclopedonale e poi l'installazione nei tratti sprovvisti, di un moderno guardrail in legno con all'interno acciaio, in perfetta armonia visiva con il paesaggio con ancora tanta natura. Proprio contro questo nuovo sistema di protezione ha impattato la piccola Chevrolet Matiz di Benedetta Ciprian. Si trova sulla sinistra rispetto alla sua corsia di marcia perchè, evidenti i segni, ad un chilometro dalla sua abitazione in via Piave, la vettura non ha leggermente sterzato seguendo la curva della strada che va verso destra. Ha proseguito dritta come se il rettilineo continuasse e così c'è stato la collisione. Nello strisciare contro la protezione, che ha retto l'urto, ha trovato poi un varco. Quello dell'ingresso su un ponte in cemento per entrare in un campo. Qui la protezione necessariamente si interrompe e riprende poco dopo. Ed è proprio contro la testa dell'altro tratto di guardrail, che l'utilitaria si è schiantata rimanendo trafitta e finendo parzialmente nella canaletta che costeggia la strada. Non ci fosse stato l'ingresso, l'auto avrebbe strisciato ancora per altri metri con conseguenze certamente meno avverse. Il rumore dell'impatto ha svegliato alcuni dei residenti ad un centinaio di metri. Sono accorsi. Era già ferma una guardia giurata che ha dato l'allarme.

Chilometri di strada diventati certamente più sicuri rispetto a pochi mesi fa. Proprio questo rende ancor più increduli sull'accaduto.

