IL TRASPORTOPADOVA In Busitalia comincia a rientrare la protesta dei no pass. Da oggi, infatti, si dimezza il numero degli autisti che si rifiutano di prendere servizio perché sprovvisti del Green pass e aumentano le corse garantite. Ieri, nel tardo pomeriggio, 40 degli 80 conducenti che dallo scorso 15 ottobre si sono rifiutati di lavorare perché non vaccinati, hanno comunicato all'azienda di essersi sottoposti al tampone. Questo significa...