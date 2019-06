Il tram riparte, ma dopo 2 ore si ferma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I PROBLEMIPADOVA Il tram riparte, ma subito dopo si ferma. Ancora una giornata di passione, dunque, per il serpentone blu che ieri pomeriggio ha ripreso le sue corse. A funestare il ritorno del Sir 1 è stato, però, un guasto tecnico che, verso l'ora di cena, ha bloccato un convoglio per circa mezz'ora a Santa Croce, esattamente all'altezza della fermata Diaz: passeggeri sono scesi e hanno atteso la corsa successiva. E questa non è l'unica novità, visto che sempre ieri è stato stabilito che in tutte le corse il tram non potrà superare i...