«Il tram non si tocca, il percorso sì»

IL CONFRONTOPADOVA L'impressione è che finchè non si comincerà l'opera andremo avanti a discutere sia del tipo di mezzo che del percorso da impiegare verso il capolinea di Voltabarozzo. Ma il vicesindaco Lorenzoni, che ha la delega alla Mobilità, alcuni punti fermi ai comitati che contestano entrambe le scelte, li ha ribaditi anche ieri. Gentile, paziente ma nello stesso tempo alzando l'asticella un poco di più. Ad esempio ieri è stato chiaro su un punto: «Il bus elettrico non ha la portata del tram» dunque non si può fare. Secondo:...