IL TRAGUARDOPADOVA Manca soltanto una firma, in uno dei prossimi consigli dei ministri, probabilmente a gennaio, per far entrare la città nel club delle più attenzionate d'Italia dal punto di vista della sicurezza. Si è concluso infatti l'iter burocratico che porterà la Questura di Padova alla fascia A il livello di eccellenza degli uffici. Il riconoscimento arriva dopo una lunga trafila che ha visto le assicurazioni del capo della Polizia allo stesso sindaco in missione nella capitale. Dunque Padova che era stata inserita in questa fascia...