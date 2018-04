Il titolare: «Tanta paura ma di certo ci rialzeremo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA REAZIONEPADOVA Ha la felpa sporca di fuliggine e della polvere degli estintori, lo sguardo preoccupato e non la smette di entrare e uscire dal suo locale al seguito di pompieri e poliziotti. Azem Fetaj, titolare del bar pizzeria Fly, è sotto choc: in pochi secondi ha rischiato di perdere tutto nell'incendio di ieri pomeriggio. Deve ancora capire esattamente cos'è successo, ma nei suoi occhi c'è la consapevolezza che le cose potevano andare molto peggio: «I danni si sistemano, le persone no. Per fortuna non c'è alcun ferito».«Paura?...