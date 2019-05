Il titolare dell'azienda: «Non ho l'obbligo di fare indagini»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ESTE Dopo l'incidente dello scuolabus ad Arquà Petrarca, sono in molti a puntare il dito contro la Seaf di Este, l'azienda che ha di fatto assunto Deniss Panduru. Respinge tutte le accuse il titolare Rodolfo Pasqualotto, che l'altro pomeriggio, subito dopo l'incidente, ha raggiunto i tornanti del Sassonegro, per rendersi conto di persona della situazione.«L'avevo preso a lavorare una quarantina di giorni fa, per un paio di mesi complessivi, e aveva tutti i documenti in regola. assicura Non ho mica l'obbligo di fare indagini sul suo conto,...