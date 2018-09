CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL TESTIMONEPADOVA Quell'intermediario che prometteva lavoro in abbondanza ai richiedenti asilo lo aveva insospettito subito. E infatti non si sbagliava: era l'anello di congiunzione tra la manodopera straniera reclutata nella Bassa Padovana e l'azienda sfruttatrice di Bagnolo di Po (Rovigo). A dare l'input per le indagini che hanno portato i carabinieri e gli ispettori del lavoro a far luce sull'ennesimo caso di caporalato è stato Alberto Ruggin, operatore dell'associazione Tangram che gestisce le case di accoglienza di Villa Estense e...